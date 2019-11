MELAMAR kekasih merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan seseorang. Melamar sendiri merupakan permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengajaknya menikah. Tak jarang dari mereka ingin memberikan momen unik yang berkesan romantis untuk melamar pujaan hatinya.

Begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat momen ini menjadi berkesan. Berikut adalah 10 cara unik melamar pujaan hati untuk menikah, dikutip dari berbagai sumber, Senin (1/07/2019).

1. Memberikan Sesuatu yang Lucu

Anda bisa melakukan dengan bantuan benda atau hewan lucu untuk melamar dirinya. Biasanya wanita senang sekali diberikan sesuatu yang ada unsur menggemaskan dan lucu. Salah satunya dengan bantuan boneka lucu dan menggemaskan. Selain melamar menggunakan boneka Anda dapat juga menggunakan bantuan hewan peliharaan dimana nantinya si hewan pliharaan memberikan sesuatu kata-kata dalam bentuk tulisan kepada kekasih.

2. Menggunakan Video

Ini juga dapat dijadikan ide untuk melamar kekasih. Sebelum Anda melamar dirinya, ajaklah ia dengan bantuan teman atau sahabat Anda untuk pergi kesuatu tempat dimana ditempat itu Anda sudah setting sedemikian rupa agar terkesan romantis. Ketika kekasih datang putarlah sebuah video dimana dalam video tersebut berisi beberapa potongan video pendek Anda bersama kekasih yang dijadikan satu dan diakhiri dengan kata-kata "Will You Marry Me" lalu setelah video selesai Anda dekati kekasih Anda dan memberikan cicin lamaran.

3. Merangkum Foto Perjalanan Anda dan kekasih

Mungkin beberapa orang banyak mengabadikan momen-momen bersama kekasih, Cetaklah foto-foto momen bersama pasangan sebanyak mungkin. Kemudian rangkailah semua foto menjadi photo booth dan taruhlah ditempat Anda mengajaknya untuk menikah, dan bersiaplah para sahabat untuk mengabadikan momen spesial yang satu ini.

4. Membuat Peta Perjalanan Menemukan Cinta Ajak Kekasih bertemu di suatu tempat dan Buatlah penasaran kekasih dengan menyebarkan beberapa petunjuk untuk sampai ditempat terakhir ia menemukan Anda. Pastikan semua sudah dipersiapkan seromantis mungkin. Pertama Anda minta bantuan sahabat untuk menuntun kekasih dari tempat awal hingga akhir dengan memberikan petunjuk di mana ia harus menemukan Anda. Ketika ia sudah menemukan Anda saat itulah Anda beraksi untuk melamar dia sambil memberikan cincin. 5. Melamar saat Liburan Alternatif yang satu ini dapat dijadikan solusi, disaat jalan-jalan bersama dengan kekasih entah ke luar kota atau hanya di sekitaran kota Anda dapat langsung menyatakan padanya. Hal ini pasti tidak akan terduga olehnya sebab ia akan mengira hanya jalan-jalan biasa tapi ternyata bukan jalan-jalan biasa yang seperti dia pikirkan melainkan ada momen spesial sudah menunggu. Anda bisa memberi kejutan itu di jalan menuju lokasi liburan atau di lokasi liburan itu sendiri. 6. Mengungkapkan Melalui Apa yang Menjadi Favoritnya Cara ini masih sering digunakan oleh beberapa laki-laki untuk melamar kekasihnya, salah satunya dengan apa yang menjadi favoritnya. Misalnya jika kekasih Anda suka kuliner buatlah kejutan dengan memberinya cup cake yang berisikan kertas di dalamnya saat ia menggigit upayakan kertas tersebut muncul di sisa gigitan yang menempel di kue. Atau jika Anda mengajaknya makan malam di sebuah restoran mintalah bantuan kepada pramusaji untuk menyelipkan sebuah cincin di salah satu menu makanan favoritnya yang Anda pesan dan usahakan di tempat makan itu memutar lagu-lagu romantis agar menambah suasana yang Makin romantis. 7. Mengungkapkan Perasaan Melalui Radio Saat ini sudah jarang orang yang mendengarkan radio, kebanyakan sudah mendengarkan melalui streaming internet. Ide yang satu ini dapat menjadi salah satu cara Anda melamar kekasih. Bekerjasamalah dengan pihak radio yaitu penyiar untuk Anda dapat izin mempersunting kekasih melalui siaran radio, dan pastikan juga Anda meminta kekasih untuk mendengarkan radio tersebut bisa juga ketika Anda sedang di mobil bersamanya dan putarlah radio yang sudah bekerja sama dengan Anda. Setelah Kekasih Anda mendengar penjelasan dari radio dan pihak radio menghubungi kekasih Anda untuk menjawab lamaran Anda berikanlah cincin kepadanya. 8. Melamar saat Konser Musik Favorit Ajaklah pasangan Anda menonton konser musik favoritnya, dan mintalah musisi kesukaannya untuk menyanyikan sebuah lagu yang memiliki tujuan untuk menyatakan lamaran Anda ke dia. Kemudian, mintalah bantuan panitia agar kekasih Anda naik ke atas panggung dan Anda datang dari belakang panggung sambil meberikan cincin yang sudah dipersiapkan untuk dirinya. 9. Melamar saat Nonton Bioskop Ajak pasangan Anda melalui sahabatnya untuk menonton di bioskop. Tentunya sebelum kekasih Anda datang Anda sudah harus bekerjasama terlebih dulu dengan pihak bioskop. sebelum film mulai mintalah untuk memutar video pendek yang ada buat berisi momen momen Anda bersamanya. ketika video selesai diputar Anda dekati dia dan langsung memintanya menjadi istri Anda. 10. Menggunakan Puzzle Anda dapat membuat puzzle sendiri dan rangkaian huruf dari seluruh jawaban akan menghasilkan pernyatan jika Anda ingin mempersuntingnya. Teknik yang satu ini cukup efektif dan unik. Suruhlah pasangan Anda untuk menyusun Puzzle itu dan ketika Puzzle selesai dipasang semua dan dia membaca hasil dari puzzle yang bertuliskan Will You Marry Me itu, segeralah memberikannya cincin.