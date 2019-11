Bagi para penggemar keluarga kerajaan Inggris, terutama pasangan Meghan Markle-Pangeran Harry dan putranya, Archie Harrison, ada kabar terbaru yang bisa dinikmati. Tapi sayangnya, kabar teranyar ini mungkin bukan kabar yang membahagiakan.

Perkembangan terbaru soal pasangan Duke dan Duchess of Sussex ini terkait perihal prosesi pembaptisan Archie Harrison. Keduanya diketahui akan menggelar acara pembaptisan baby Archie pada pekan ini, Sabtu 6 Juli 2019 tepat di usia dua bulan.

Rencana acara prosesi pembaptisan yang aman jadi hari spesial bagi keluargan kecil Pangeran Harry ini, sayangnya disebutkan bisa membuat penggemar kerajaan alias royal fans menjadi gusar.

Pasalnya, Meghan-Harry memilih venue yang super eksklusif untuk lokasi pembaptisan, chapel Windsor Castle milik Ratu Elizabeth II. Memang, pada dasarnya pembaptisan anak-anak kerajaan adalah acara tertutup. Namun sejauh ini biasanya digelar di tempat yang bisa diakses publik, sehingga para penggemar atau masyarakat umum bisa melihat para tamu saat hadir dan meninggalkan lokasi acara.

Dengan memilih chapel Ratu yang super eksklusif ini, artinya para penggemar tidak akan bisa melihat apapun pada Sabtu, 6 Juli nanti. Padahal banyak yang berharap, melalui acara pembaptisan inilah mereka bisa melihat Archie lebih jelas dan lebih dekat.

Tidak hanya soal lokasi acara, keeksklusivitas acara pembaptisan Archie ini juga bisa dilihat dari jumlah tamu undangan yang akan hadir. Diyakini Meghan-Harry hanya mengundang sekitar 25 orang tamu untuk hadir menyaksikan prosesi sang putra dibaptis di dalam Kastil Windsor.

Lalu bagaimana dengan foto resmi? Well, untuk foto-foto resmi seputar acara orangtua Archie ini juga sepakat tidak akan mengadakan sesi foto on the spot melainkan akan merilis foto-foto pembaptisan Archie di keesokan harinya. Keputusan apakah media dapat meliput kedatangan tamu di Chapel Windsor disebutkan masih tengah dipertimbangkan.

Keputusan Meghan-Harry untuk menggelar acara pembaptisan Archie Harrison dengan super tertutup ini sendiri, dinilai oleh penulis kerajaan Penny Juror sebagai keputusan yang salah, setelah nyatanya Meghan-Harry terungkap menggunakan uang publik senilai 2,4juta Poundsterling untuk renovasi rumah Frogmore Cottage.

“Mereka tidak bisa lah memiliki semua keduanya. Entah harus benar-benar tertutup, bayar sendiri biaya rumah mereka dan menghilang dari kacamata publik atau mainkan saja permainan yang ada sebagaimana selama ini telah dimainkan. Bisa melihat Archie dan para godparents nya tiba di lokasi acara lah yang membuat orang tertarik,” ujar Penny kepada The Times, seperti dikutip Express, Selasa (2/7/2019). Hal senada jug diungkapkan Piers Morgan, presenter Good Morning Britain. “Acara pembaptisan ini harusnya digelar di mana publik bisa melihat, atau publik harus mendapatkan kembali 2,4 juta Poundsterling mereka,” imbuhnya.