MUNGKIN Anda masih ragu saat ingin menjalin hubungan dengan seorang playboy. Mungkin Anda masih merasa tidak aman setiap dia berdekatan dengan lawan jenis?

Nah, agar rasa cemas Anda hilang, simak beberapa cara mengatasi pacar yang dulunya playboy berikut ini. Sebelum mengetahui cara mengatasi pacar yang dulunya playboy, mari berkenalan dulu dengan istilah tersebut.

Playboy merupakan seseorang yang sulit untuk berkomitmen dalam sebuah hubungan. Umumnya, mereka tahu apa yang harus dikatakan, memperlakukan pasangannya, hingga meyakinkan pasangannya kalau mereka benar-benar ingin berkomitmen.

Tipu daya tersebut akhirnya memikat orang-orang dan tidak jarang setelahnya akan mereka tinggalkan. Bagi kebanyakan playboy, kebiasaan ini akan sulit dihentikan. Hal tersebut dikarenakan adanya adrenalin yang terpacu dan euforia ketika mereka tahu pesonanya berhasil memikat seseorang.

Walaupun banyak yang mengaku sulit menghentikannya, tidak jarang di antara mereka yang kemudian “dan berhasil jatuh cinta kepada satu orang saja.

Meski demikian, hubungan itu terkadang tetap dihantui perasaan cemas karena sang pasangan pilihan sifat ‘playboy’ kembali kumat. Oleh karena itu, Anda perlu beberapa cara khusus mengatasi masalah seputar pasangan yang dulunya playboy.

Kunci utama dari sebuah hubungan adalah kepercayaan dan kejujuran. Jika Anda sulit memercayai pasangan Anda, tentu akan susah untuk membangun hubungan yang sehat. Pacar yang dulunya playboy memang membuat hati tidak tenang. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini.

1. Mencari tahu kepribadiannya

Cara pertama yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi pasangan yang dulunya playboy adalah dengan mengenalnya lebih dalam lewat kepribadiannya.

Walaupun mengetahui riwayat percintaannya yang cukup buruk, Anda tetap jatuh cinta dengan sifatnya. Memang ada kemungkinan bahwa kali ini dia benar-benar serius hanya pada Anda seorang. Namun, Anda tetap harus waspada. Kenali kepribadiannya lebih dalam.

Umumnya, kepribadian seseorang tidak akan berubah dalam sekejap sekalipun telah berniat menjalin hubungan serius. Di sinilah Anda perlu berkomunikasi dengannya.

Tips lain untuk mengatasi pacar playboy.

2. Ramah dengan teman-temannya

Biasanya, para playboy memiliki lingkaran pertemanan yang tahu bahwa pasangan Anda tidak pernah berada dalam hubungan jangka panjang yang serius.

Cobalah untuk memperhatikan bagaimana teman-teman pasangan Anda memperlakukan Anda. Apabila mereka melihat Anda sebagai orang yang hanya akan datang dan pergi dalam sekejap, mungkin Anda bisa tahu bahwa pasangan Anda belum benar-benar insaf.

Misalnya, teman-teman pasangan Anda tidak terlalu ingin mengenal Anda, sehingga pada saat Anda dikenalkan mereka cenderung acuh tak acuh. Itu sebabnya mengenal dan ramah dengan teman-temannya bisa Anda lakukan agar mereka tahu bahwa Anda bukanlah seperti pasangan-pasangan yang sebelumnya.

Setidaknya, agar mereka ingat bahwa Anda adalah orang yang dipilih pasangan Anda untuk saat tidak lagi menjadi playboy.

3. Mengikuti arus

Nah, salah satu cara ampuh mengatasi pacar yang playboy adalah go with the flow atau ikuti saja alur hubungan ini. Anda mungkin menyukai pasangan dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, terlalu menjaga hubungan yang sebenarnya masih belum terlalu dalam juga berisiko tinggi.

Entah Anda yang terlalu lelah dengan perasaan cemas Anda atau pasangan yang akan merasa dikekang. Oleh karena itu, menikmati hubungan ini sebagaimana biasanya adalah alternatif yang cukup ampuh.

Anda dan pasangan bisa memikirkan apakah kalian berdua benar-benar yakin untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Bangunlah fondasi yang kuat agar hubungan Anda berdua tidak rapuh oleh kecemasan Anda.

4. Mengakhiri hubungan

Apabila ketiga cara di atas sudah dilakukan, Anda masih terbebani dengan pikiran negatif tersebut. Kemungkinan besar jalan keluarnya adalah mengakhiri hubungan.

Menghadapi pasangan yang playboy memang dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Akan tetapi, jika Anda merasa pasangan tidak berubah, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan ini.

Hal ini dapat dilakukan sejak dini sebelum perasaan Anda atau pasangan semakin dalam dan menjadi sangat tersakiti ketika mengakhiri hubungan.

Intinya, cara menghadapi pasangan yang playboy adalah tetap percaya dengan pasangan Anda. Jika kepercayaan sudah tidak lagi bisa diperoleh, akan sulit untuk mendapatkan hubungan yang langgeng dan sehat.

Oleh karena itu, apabila Anda sulit untuk memercayai pasangan, mungkin Anda harus berpikir ulang, apakah dia memang orang yang tepat atau bukan.