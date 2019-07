BERTAMBAHNYA umur menjadi moment penting dalam hidup. Itulah yang dirasakan oleh model sekaligus pengusaha muda Nina Zhui. Pada 29 Juni 2019, wanita cantik itu merayakan ulang tahunnya di hotel bintang lima The Westin Hotel Jakarta, tepatnya di Hensin Restaurant.

Birthday party Nina Zhui berlangsung mewah. Dekorasi ruangan yang sangat glamour menambahkan kesan luxury perayaan ulang tahun Nina Zhui. Ulang tahun ini menjadi moment spesial bagi Nina, sehingga perayaannya dipersiapkan matang.

Konsep birthday cake pesta ulang tahun Nina Zhui sangat unik. Kuenya dihiasi dengan bentuk karakter Nina yang sedang memegang microphone. Tidak hanya itu, kuenya juga dihiasi macam-macam aksesoris favorit Nina, salah satunya adalah tas Hermes.

Perayaan ulang tahun Nina Zhui berlangsung meriah. Dua host, Dwi Andika dan Andre Bailing, sukses membuat jalannya acara begitu hidup. Baik Nina maupun para tamu, tampak hanyut dalam kebahagiaan pesta tersebut.

Hadir menjadi band penghibur adalah Paul, dari personil T-five. Nina pun tak mau ketinggalan unjuk suara. Dia tampak begitu bahagia saat bernyanyi bersama keluarga, sahabat, serta kerabatnya.

Sampai akhirnya, tiba saatnya untuk Nina Zhui memotong birthday cake dan make a wish yang dipandu oleh Dwi Andhika dan Andre Bailing.

Tidak lengkap rasanya jika ulang tahun tanpa kado. Nina mendapatkan banyak kado dari teman-temannya yang hadir dalam birthday party luxury tersebut. Selain kado, Nina juga mendapatkan banyak doa dari keluarga dan teman-temannya.

Selamat ulang tahun Nina. Wish you all the best dan sampai jumpa lagi.

(ris)