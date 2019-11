BAGI sebagian orang, gaya rambut memang menjadi kunci dari penampilan mereka. Tidak heran jika banyak artis Korea pun sangat memperhentikan tampilan rambut mereka, termasuk warna rambut.

Nah, beberapa idola K-Pop ini pun banyak yang memilih warna-warna terang, seperti merah mencolok atau biasa disebut red fire. Warna ini pun menjadi warna favorit beberapa artis Korea.

Dari sekian banyak bintang K-Pop yang punya rambut merah membara ini, siapa saja yang dinilai cantik dengan rambut merah? Melansir Koreaboo, berikut sembilan idol yang dinilai terlihat cantik dengan rambut merah mereka versi netizen Korea.

1. Rose BLACKPINK

Rose pernah cukup lama mempunyai rambut berwarna merah, walau kontras dengan warna kulit putih porselennya, Rose sukses tampil fierce dengan rambut panjang lurus warna merah dengan tone keunguan.

2. Soojin (G)I-DLE

Salah satu personel girlgroup pendatang baru satu ini sukses masuk di daftar netizen sebagai idol yang pas punya rambut berwarna merah. Untuk pilihan warna, Soojin memilih warna merah api.

3. Doyeon Weki Meki

Warna merah tone red wine yang memberikan kesan fierce sekaligus misterius jadi pilihan Doyeon dari grup Weki Meki.

Artis Korea lainnya dengan rambut merahnya.

4. Jisoo BLACKPINK

Bisa dibilang merupakan salah satu idol yang terkenal dengan style rambut khasnya, rambut berwarna merah gelap. Pasalnya, Jisoo cukup lama mengenakan warna rambut ini, saat comeback ke dunia musik dengan lagu hits ‘As if it's your last time’.

5. Joy Red Velvet

Rambut warna merah Joy bisa dibilang merupakan salah satu penampilan paling ikonik dari Joy. Mengecat rambutnya menjadi warna merah untuk konsep lagu saat comeback dengan lagu ‘Red Flavor’ pada 2017 lalu. Joy benar-benar mirip Ariel si Little Mermaid ya!

6. Krystal f(x)

Terkenal dengan rambut coklat gelapnya, untuk konsep lagu hits ‘Rum Pum Pum Pum’ pada 2013 lalu tiba-tiba mantan kekasih Kai EXO ini hadir mengejutkan dengan rambut merah apinya. Krystal memang trendsetter sejati ya!

7. Hani EXID

Cewek yang lekat dengan imej seksi ini, semakin terlihat seksi nan menggoda saat mengganti warna rambut khasnya, hitam pekat menjadi merah terang namun masih dalam potongan rambut yang sama, lurus panjang dengan poni rata depan.

8. Yuna ITZY

Walau hitungannya masih sangat anak bawang di dunia K-Pop, namun Yuna berhasil mencuri perhatian netizen Korea dengan tampilan rambut merahnya ini.

9. IU

Satu-satunya solois wanita yang berhasil masuk ke dalam daftar versi netizen. IU yang dikenal memiliki penampilan sederhana,klasik, dan imut-imut ini ternyata pernah juga loh eksperimen gaya dengan mewarnai rambut panjang bergelombangnya dengan warna ash red.