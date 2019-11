SALAH satu yang paling sering muncul lalu ramai di media sosial adalah kecantikan. Contohnya saat momen Independence Day Amerika Serikat atau dengan kata lain Fourth of July. Menelusuri Instagram, ternyata ada gaya rambut ala Fourth of July yang tengah viral.

Jadi penasaran seperti apa sih gaya rambut viral Fourth of July ini? Gaya rambut satu ini menampilkan kombinasi tampilan tiga warna yaitu merah, putih, biru yang diaplikasikan pada tatanan rambut bergaya kepang, atau biasa disebut intricate crown braid.

Gaya rambut kepang merah putih biru ini diketahui lebih lanjut, adalah hasil tangan dingin penata rambut yang berbasis di Rhose Island, Alexandra Wilson. Sebagai hairstylist, Alexandra disebutkan memang spesialisasi di bidang tatanan rambut kepang dan gaya rambut untuk pengantin (bridal hair), sehingga wajar saja untuk Fourth of July ini ia menampilkan gaya rambut kepang modifikasi modern.

“Saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan dan Fourth of July jadi inspirasi, jadi aku menambahkan aksen rambut ekstension warna biru dan merah. Aku juga ingin membuat gaya rambut kepang model three-stand infinity braid. Yakni kepang di bagian bawah, dan bisa menampilkan aksen warna rambut dengan cantik,” ungkap Alexandra kepada Allure, seperti dikutip Allure, Kamis (4/7/2019).

Membuat rambut kepang yang tengah viral ala bendera Amerika Serikat ini, Alexander menggunakan berbagai produk. Mulai dari rambut sambung Hair Talk warna merah dan biru, styling spray anti-kusut yang dipakai sebelum membuat kepangan, hingga hair gloss agar helai-helai rambut tampak berkilau bersinar.

Begitu cantik dan mempesona walau hanya berupa kepangan simpel. Tak heran unggahan potret gaya rambut hasil tangan dingin Alexandra ini sudah mendapatkan likes sebanyak 3000 like hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ditambah juga banyaknya komentar positif dari para netizen pengguna Instagram, seperti "Ooh yes! Love this so much," , “ This is so creative," dan “Wow amazing”.

Nah, jika Anda suka melakukan eksperimen gaya rambut baru dan menantang diri sendiri untuk menjajal gaya rambut kepang kompleks. Tidak ada salahnya untuk menjajal gaya rambut kepang intricate crown braid tiga warna satu ini.