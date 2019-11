Aplikasi kencan online saat ini memang sedang marak dan memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian seorang. Aplikasi kencan ini memang mampu menghubungkan Anda yang ingin mencari teman untuk berkencan ataupun hanya untuk berkenalan.

Namun apakah pemakaian aplikasi kencan online ini aman? Berikut telah Okezone rangkum dari berbagai sumber mengenai keuntungan dan kerugian dari aplikasi kencan online, Sabtu (06/07/2019).

(Foto: Ist)

Dampak negatif dari penggunaan aplikasi online :

1. Informasi yang dicantumkan palsu

Bertemu lewat aplikasi online membuat kita tidak tahu bagaimana wujud aslinya dari orang tersebut. Informasi berupa foto, alamat atau biodata bisa jadi merupakan informasi palsu. Mungkin ketika kita mengobrol dengan orang tersebut dia terlihat baik, namun kita tidak tahu sifat dan kepribadian asli orang tersebut. Bisa saja kita mengobrol dengan orang yang sebenarnya berniat jahat.

2. Masalah privasi

Jika Anda mencantumkan alamat rumah dan email asli, bahkan data diri Anda selengkapnya, bisa saja hal ini akan disalahgunakan. Untuk itu, jangan mudah mencantumkan atau memberikan data pribadi Anda kepada seseorang yang baru Anda kenal lewat aplikasi ini untuk mencegah terjadinya penipuan.

3. Pemalsuan status hubungan

Ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar saat menggunakan aplikasi kencan online. Kita tidak tahu status sebenarnya dari lawan bicara kita. Bisa saja orang tersebut berbohong, mengatakan dirinya single, padahal sudah berstatus married.

4. Rentan terhadap penipuan

Ada begitu banyak aksi penipuan yang telah terjadi di media sosial dan juga situs kencan online. Mereka (pelaku) memajang profil palsu dengan berpura-pura menjadi seseorang yang terlihat baik dan tampan/cantik. Padahal mungkin aslinya tidak seperti itu. Bisa jadi orang tersebut adalah orang dewasa yang sedang mencari 'mangsa' anak remaja untuk diajak berhubungan seks!

Awalnya mereka akan mencoba menjalin percakapan melalui fitur chatting terlebih dahulu. Biasanya mereka akan berkelakuan sangat baik dan perhatian untuk menarik simpati dari calon korbannya. Setelah korban percaya bahwa mereka memiliki reputasi baik, barulah mereka memulai niat jahat mereka seperti meminta korban mengirimkan uang atau barang, mengajak ketemuan di dunia nyata dan kemudian melecehkan korban secara seksual dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus hati-hati juga jika menggunakan aplikasi online ini.

Namun, aplikasi kencan online juga tak melulu memberikan dampak buruk kok. Keuntungan menggunakan aplikasi ini adalah:

1. Menambah teman baru

Bila pada awalnya Anda hanya ingin berkenalan sekadar menambah teman, tentu dengan aplikasi ini Anda akan mendapatkan koneksi yang lebih luas dan berpotensi membawa manfaat positif seperti pekerjaan atau hubungan baik.

2. Mendapat teman sehobi

Jika Anda menemukan teman yang cocok diajak mengobrol, tentu hal ini akan membuatmu Anda merasa nyaman dan pada akhirnya memiliki teman yang memiliki hobi yang sama. Jika sudah memiliki teman sehobi seperti ini, Anda mungkin bisa bekerjasama dalam membuat karya, sebuah komunitas atau mungkin sebuah usaha.

3. Hemat waktu dan biaya

Melalui aplikasi kencan online, tentu akan menghemat waktu dan biaya sebab Anda tidak perlu repot mengajak teman kencan Anda untuk bertemu di restoran, mall, atau tempat hiburan yang lain alias hemat modal. Anda pun bisa dengan leluasa mengobrol kapanpun dan di manapaun yang Anda inginkan selama terkoneksi aplikasi ini.

4. Menumbuhkan rasa percaya diri

Sebagian dari kita tentu pernah mengalami yang namanya grogi atau nervous saat melakukan PDKT secara langsung. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri saat berbicara dengan lawan jenis. Namun hal itu tentu tidak akan terjadi jika melakukannya lewat aplikasi kencan online. Anda bisa dengan nyaman chatting dengan lawan jenis tanpa harus khawatir merasa canggung atau salah tingkah.

5. Mendapatkan pacar

Tujuan utama bagi orang yang menggunakan aplikasi kencan ini adalah untuk mencari tambatan hati walaupun sesungguhnya lebih banyak yang hanya main-main untuk mendapatkan seks saja! Jadi berhati-hatilah, jangan tertipu!.

Walaupun belum ada data yang akurat mengenai berapa jumlah persis pasangan yang sukses hingga ke jenjang pernikahan dengan aplikasi kencan online ini, namun tetap ada juga yang beruntung mendapatkan jodoh dari aplikasi-aplikasi ini.

Berikut ini telah Okezone rangkum dari berbagai sumber beberapa aplikasi kencan online yang bisa Anda coba untuk mencari sang kekasih.

1. Tinder

Aplikasi kencan online satu ini terkenal dengan fitur swipe left dan swipe right-nya. Saat menggunakan Tinder, kita bisa mengatur jarak dan lokasi sesuai keinginan kita. Cara penggunaannya pun cukup mudah, geser ke kanan jika Anda suka dan geser ke kiri jika Anda tidak suka. Kemudian tunggu hingga mendapatkan match untuk dapat ngobrol dan mengatur jadwal kencan dengan pasangan Anda.

Kemudian ada juga Tinder Plus yang menyediakan fitur premium untuk Anda. Anda bisa menggeser ke kanan sepuasnya jika berlangganan dengan aplikasi ini. Sedangkan Tinder Gold menawarkan 5 Super Like per hari, 1 kali Boost profile per bulan, rewind, paspor dan menyukai tanpa batas. Namun sayangnya pemain aplikasi Tinder banyak yang hanya ingin enak-enak saja alias bermain seks!

2. OkCupid

Aplikasi kencan yang tak kalah menarik adalah OkCupid. Di aplikasi ini, Anda bisa registrasi tanpa harus menggunakan Facebook. Cukup dengan mendaftarkan username dan e-mail, Anda sudah bisa mulai mencari pasangan di OkCupid. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab untuk menentukan persentase kecocokan dengan kriteria pasangan yang Anda cari.

Dengan aplikasi OkCupid, Anda juga bisa mencari lawan jenis berdasarkan lokasi, jarak, atau spesifikasi tertentu seperti hobi, makanan kesukaan, musik hingga film favorit. Anda harus memberikan likes pada profilnya untuk bisa mengirim pesan kepada lawan jenis. Jika Anda berlangganan dan menggunakan fitur premium, Anda akan mendapatkan beragam fitur prioritas, seperti mengetahui siapa saja yang melihat profil Anda dan siapa saja yang mengirimkan likes kepada Anda.

3. Match

Di aplikasi ini, Anda bisa mengirimkan 'wink' sebagai tanda bahwa Anda tertarik dengan si dia. Jika Anda benar-benar serius mencari jodoh, Anda bisa berlangganan dengan harga 21 dolar AS atau Rp 300 ribuan per bulannya. Dengan berlangganan, Anda bisa melihat siapa saja yang mengintip profil Anda dan juga mendapatkan lebih banyak daftar matches.

4. Happn

Aplikasi kencan online Happn ini menggunakan lokasi dan jarak yang berdekatan satu sama lain saat mencari pasangan. Jika Anda menyukai si dia, Anda bisa memencet tombol 'Charm' agar dia tahu bahwa Anda menyukainya. Dan jika keduanya sama-sama tertarik, barulah percakapan bisa dimulai.

5. eHarmony

Untuk daftar di aplikasi ini, Anda cukup masuk menggunakan akun Facebook dan setelah itu menyelesaikan kuesioner yang muncul dan dilanjutkan dengan upload foto. Jawaban kuesioner Anda akan dijadikan sebagai alat untuk mencari kecocokan dengan profile lain. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis dan Anda juga dapat bermain game kecocokan saat mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria Anda.

Jika Anda berlangganan dengan fitur premium, Anda bisa melihat foto pengguna lain tanpa terbatas, melihat favorit, mengirim serta menerima pesan secara custom. Data Anda pun juga akan aman karena privasinya sudah terjamin.

6. Bumble Aplikasi ini juga dikenal sebagai aplikasi kencan online ramah perempuan, karena di aplikasi ini perempuanlah yang berperan sebagai pengambil keputusan pertama. Metode ini dilakukan untuk memberi rasa aman bagi perempuan yang sering mengalami kekerasan atau pelecehan seksual melalui pesan-pesan yang tidak diinginkan. Jika ada pria dan perempuan yang match satu sama lain, maka sang perempuanlah yang harus mengirimkan pesan terlebih dahulu kepada si pria. Lalu para si pria juga diberi waktu 24 jam untuk menanggapi pesan tersebut, jika tidak ada tanggapan maka match akan dihapus secara otomatis. 7. BeeTalk Dengan BeeTalk Anda akan dimudahkan dengan berbagai fitur seperti forum, klub, radar, mencari teman disekitar, mengirim chat dan masih banyak lagi. Untuk Anda yang sedang mencari jodoh, Anda dapat memanfaatkan fitur radar untuk menambahkan teman lebih banyak lagi. Anda juga bisa chatting dengan sticker dan doodle menarik didalamnya. Aplikasi inu patut dicoba karena gratis dan bisa diunduh untuk android maupun ios. 8. Badoo Aplikasi ini memudahkan Anda bertemu dengan pasangan Anda dengan cara yang seru. Selain gratis, aplikasi ini juga tergolong mudah digunakan karena banyak fitur dan memiliki sisi keamanan yang terjamin dari akun palsu. Anda juga dapat mencari seseorang yang Anda sukai disekitar Anda, cukup dengan menggeser maka Anda akan melihat profil calon Anda.