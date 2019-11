View this post on Instagram

Halo sayang..Bisa dipahamin kok rasa sesal dan kekhawatiran curhater.. tapi, kalo memang pasangan masih terus begini, jangan takut untuk mengambil langkah tegas.. karena mengancam pasangannya dengan cara seperti ini, bukanlah wujud dari kasih sayang.. sayang bukan berarti mau diajak ke ranjang. Kedua hal itu menurutku beda. . . Soal keperawanan yang curhater khawatirkan.. MENURUT mincer, baik laki2 maupun perempuan memang sebaiknya bersedia menjaga keperjakaan dan keperawanannya sebelum menikah. Tapi, jika kamu sudah terlanjur melakukannya, bukan berarti kamu tidak berkualitas dalam segala hal. Harga diri dan kualitas diri diukur dari seberapa besar tekad mu untuk memperbaiki diri. . Harga diri dan kualitas diri bukan untuk orang2 yang "gak pernah berbuat salah" karena setiap orang pasti pernah salah dalam konteksnya masing2. Salah memilih pasangan, salah mengambil keputusan, salah menilai orang, salah memilih teman,salah memilih jurusan dll. Jadi manusia gak akan bisa luput dari kekeliruan. Namun yg membedakan, mau memperbaiki atau engga, mau belajar atau engga dari kesalahan tersebut, mau evaluasi diri atau ga. Jadi semakin giat kita belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri, semakin besar pula peluang kualitas dan harga diri kita meningkat. . Hasrat seksual yg tinggi itu bisa di alihkan dan di minimalisir kok, selama orang yang mengalami nya juga bersedia untuk berupaya. Entah pengalihan dengan cara mandiri seperti menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang bermanfaat, meningkatkan fokus lebih kepada hobi, karir, ataupun kegiatan lain yang memang sedang dijalankan... ataupun dengan cara profesional yaitu dengan berkonsultasi apda ahlinya. . Sebelum curhater sibuk memikirkan bagaimana meredakan hasrat seksual pasangan, baiknya curhater pastikan dulu, apakah pasangannya merasa perlu atau engga untuk melakukan upaya tersebut? Karena se keras apapun curhater ngebantu, kalo pihak yang di bantu merasa gak butuh bantuan, khawatir hasilnya kurang efektif.. . Hanya pendapat pribadi, ada pendapat lain? Beda pendapat maupun beda idealisme, boleh banget. Saran dan kritik untuk curhaternya? Boleh banget. Tapi sampaikan dengan kalimat yg baik yaa🙏