Pertunangan Tsamara Amany Alatas dengan Ismail Fajrie Alatas mendadak jadi sorotan publik. Selain adanya perbedaan usia, kisah cintanya yang disembunyikan itu juga bikin publik penasaran.

Tak disangka seorang politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia kepincut dengan seorang profesor gagah di New York University. Banyak potret menarik dari calon suami Tsamara Amany itu yang bikin banyak orang ingin tahu.

Okezone pun mencoba merangkum lima potret Ismail Fajrie Alatas dari dekat. Berikut ulasannya, dikutip dari Instagram pribadinya @ifalatas.

Potret yang dekat dengan sang nenek, so sweet!

Dari potret ini, Ismail Fajrie Alatas potretnya tergolong sangat menyayangi seorang perempuan. Dia bahkan kerap kali pamer foto bareng nenek tercintanya. Terakhir kalinya, tunangannya Tsamara Amany Alatas ini bagikan potret bareng neneknya lho. So sweet banget!

Hobinya baca buku

Keren deh, sudah baik hati, penyayang perempuan, Ismail Fajrie Alatas sosok lelaki yang rajin. Di tengah kesendiriannya, lelaki jenius itu bersantai di taman sewaktu musim semi. Diam-diam, dia membaca buku sendiri demi memperluas ilmu pengetahuan.

Hobi jalan-jalan

Di waktu senggangnya, Ismail Fajrie Alatas melancong ke luar negeri untuk melepas penat. Serunya dia senang jalan bareng para sahabatnya. Seperti ketika Ilham Fajrie Alatas melancong ke Melbourne, foto bareng temannya di Luna Park. Asyik kan?

Potret cerdas saat lulus S3

Ismail Fajrie Alatas dalam dunia pendidikan ternyata tidak sembarang. Dia menamatkan SMA di Khalid Islamic College of Victoria, Australia. Dilanjutkan studi S1 di University of Meulborne, Australia. S2 Fajrie di National University of Singapore jurusan sejarah, lalu menyelesaikan studi S3 sejarah dan antropologi di University of Michigan, Amerika Serikat.

Sosoknya Islami banget!

Sudah cerdas, baik hati, dia juga sosoknya sangat Islami. Lahir di keluarga Arab yang berpegang teguh pada keislaman, Ismail Fajrie Alatas sudah tak asing ketika dekat dengan habib untuk menguatkan agamanya. Benar-benar beruntung deh Tsamara Amany Alatas, kalau nanti menikah!