FILM horor memiliki sejarah panjang menampilkan perempuan-perempuan seksi sebagai karakter utama. Berbagai film-film layar lebar termasuk Hollywood kerap menampilkan mereka sebagai pemeran protagonis maupun antagonis .

Ada ratusan perempuan seksi muncul dalam film horor yang berbeda, tetapi hanya 10 terbaik yang bisa masuk daftar ini. Berikut adalah 10 wanita terseksi di film horor dilansir dari wonderlist.com

10. Olivia Wilde di Turistas

Jika sebuah film dibuat di pantai Brasil, maka Anda pasti akan membayangkan beberapa wanita yang seksi berjalan-jalan dengan bikini. Meskipun Turistas adalah film amatir yang tidak bisa mengesankan penonton umum maupun kritik, tetapi satu karakter yang dimainkan oleh Olivia Wilde menarik perhatian orang karena sangat seksi. Bahkan setelah satu dekade dia salah satu karakter wanita terseksi yang pernah muncul di film horor.

9. Eva Mendes di Urban Legends

Eva Mendes tidak diragukan lagi salah satu wanita terpanas yang saat ini bekerja di Hollywood. Tetapi jika dia memainkan karakter lesbian dalam film horor remaja, Anda dapat melihat perpaduan keseksian, kegilaan dan kekerasan. Evan Mendes adalah wanita ke-9 terpanas di film-film horor.

8. Danielle Harris di Halloween

Danielle Harris telah memainkan karakter bernama Jamie Lloyd di beberapa film Halloween. Dalam film-film sebelumnya, ia memerankan seorang anak. Tetapi seiring dengan bertambahnya karakter, dia mulai menjadi lebih baik dan lebih seksi dari yang sebelumnya. Karakter ini merupakan perpaduan sempurna antara cantik, lucu serta seksi.

7. Amber Heard di Ward

Amber Heard berperan sebagai Kristen, protagonis utama. Seorang gadis tanpa kenangan tentang hidupnya tetapi keyakinan kuat bahwa dia tidak gila. Dia merasakan kebutuhan terus-menerus untuk melarikan diri dari ‘The Ward’ dengan biaya berapa pun.

Perempuan seksi ini mulai memperhatikan bahwa gadis-gadis lain menghilang dan hantu pembalas mungkin yang ada di belakangnya. The Ward adalah film yang dibuat dengan baik, tetapi sorotan terbesar dari film ini adalah adegan panas yang tak tertahankan dari Amber Heard.

6. Julianna Guill pada film Firday The 13th





Friday The 13th bukan remake yang baik dari timeless classic. Film itu terinfeksi gaya produser Michael Bay. Film ini tidak memiliki banyak hal untuk dikagumi, tetapi satu karakter bernama Bree jadi bahan perbincangan, lantaran diperankan oleh Julianna yang sangat seksi.

5. Jordana Brewster di Texas Chainsaw Massacre: The Beginning





Jordana terkenal karena perannya dalam franchise Fast and Furious. Tapi perannya yang paling berkesan adalah dalam film pedang berisi darah Pembantaian Texas Chainsaw: The Beginning. Meskipun film itu dibuat dengan sangat mirip dengan sebagian besar entri dalam daftar ini, tetapi karakter Jordana terlalu seksi.

4. Kelly Brook dalam Piranha 3D





Piranha 3D adalah film komedi horor 3D Amerika 2010 hasil remake dari film horor 1978 Piranha. Film ini menampilkan banyak perempuan seksi, dan kebanyakan dari mereka dapat dengan mudah masuk dalam daftar ini. Tapi kami memutuskan untuk memilih Kelly Brook yang berperan sebagai Danni. Dia tidak diragukan lagi karakter terseksi di antara semua, dan juga salah satu wanita paling seksi yang pernah muncul dalam film-film horor. Bahkan filmnya cukup bagus, Anda tidak akan bosan menonton filmnya.

3. Jessica Biel dalam The Texas Chainsaw Massacre





Saya tidak tahu apakah film Texas Chainsaw Massacre memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita seksi, tetapi dengan entri kedua dari waralaba ini, sepertinya memang demikian. Walaupun film ini juga mendapat ulasan negatif, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa Jessica Biel mengumbar terlalu banyak keseksian dalam film ini.

2. Anna Hutchison di The Cabin In The Woods





Gadis ini memiliki satu wajah lucu di Hollywood, tetapi di sini dia malah dipuji karena keseksiannya. Jika dia memainkan karakter dalam film yang bermaksud menjadi sindiran kritis terhadap porno penyiksaan, lalu apa yang Anda harapkan?

Cabin in the woods adalah film yang hebat, dan menerima pujian universal dari para kritikus dengan 92% peringkat positif. Anna dengan sempurna menunjukkan corak berbeda dari karakternya. Itulah alasannya, dia adalah wanita terseksi kedua di film-film horor.

1. Megan Fox di The Jennifer's Body





Film ini adalah contoh sempurna keseksian yang berlebihan. Megan Fox yang telah menunjukkan kepada kita sedikit keindahannya dalam film-film seperti Transformers. Beberapa orang bahkan memanggilnya simbol seks modern.

Jika Anda benar-benar ingin melihatnya melakukan volume secara maksimal untuk menjadi seksi, lihat tubuh Jennifer. Film ini membahas semuanya, horor, darah, lesbian, pemberdayaan dan rayuan wanita. Megan Fox dalam Jennifer' Body tidak diragukan lagi wanita paling seksi yang pernah muncul dalam film-film horor.