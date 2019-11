MENGENAL bakat anak adalah agenda penting yang harus dikerjakan oleh orangtua. Dengan mengenal bakat anak, orangtua bisa membantu anak mengembangkan karier di masa depannya. Bagaimana orang tua dapat mengenal bakat anak?

Menurut Elvina Lim Kusumo, pendiri Indonesia Montessori.com (IMC), Setiap anak memiliki keunikan, bakat, dan minat (passion) sendiri. Misalnya, si anak senang menari, senang main musik, senang olahraga, dan lain-lain.

"Karena anak punya kesenangan sendiri, tidak bisa orangtua memaksakan kesenangan tertentu kepada anaknya," kata Elvina Lim dalam bincang-bincang bertema How to Sparks Your Child’s Passion yang digelar Nippon Spot-Less Plus di Jakarta, belum lama ini.

Tak susah menemukan bakat anak. Walaupun memang orangtua harus memiliki komitmen kuat untuk menggali minat buah hatinya. Belum lagi dalam perjalanannya, minat anak terhadap suatu hal bisa berubah. Nah, moms begini tips menemukan bakat anak :

1. Buat target bersama Anak usia di atas 6 tahun, sudah bisa membuat target bersama orangtua. Moms bisa membuat target dan katakan kepada anak, kalau mau lebih bagus lagi, harus rajin latihan.Buatlah jadwal latihan yang fleksibel. Jangan juga terlalu ketat, karena anak tetap butuh istirahat dan bermain. 2. Sediakan bahan dan alat Bila sudah ditemukan minat anak, beri bahan dan alat untuk mengembangkan minat anak tersebut. “Kalau berminat pada musik, misalnya, belikan alat musik, datangkan mentor atau masukan ke kelas musik, atau bergabung dengan komunitas anak-anak penyuka musik,” saran Elvina. 3. Sediakan ruang khusus Sediakan ruang khusus untuk anak mengeksplorasi minatnya. Jika tak miliki ruang berlebih, bisa menggunakan garasi atau halaman belakang rumah, yang penting anak bisa bebas mengeksplor minatnya. Sementara, CEO Decorative Paints Nippon Paint Indonesia, Jon Tan menyarankan, orang tua tidak perlu takut dinding rumahnya kotor akibat anak aktif mengeskplorasi minatnya. “Gunakan cat Nippon Spot-Less Plus yang antibakteri, tidak mmebuat polusi di dalam rumah, dan mudah dibersihkan bila terkena noda,’ kata Jon Tan. 4. Ajak anak ke bermain ke luar rumah Bisa ke kebun binatang, ke taman, ke perpustakaan, atau sesekali ajak juga ke tempat orangtua bekerja. “Perhatikan respon anak pada tempat tersebut. Mungkin senang dan berminat. Kalau anak pendiam, tanyakan, apakah senang diajak ke sana,” papar Elvina. Dari tempat tersebut, orangtua bsa menggali yang manakah minat yang dominan dari 8 kecerdasan anak. “Apakah anak senang sesuatu yang berhubungan dengan logika dan matematika, bahasa, musik, spasial, atau olahraga?” kata Elvina.