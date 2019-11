MEMASUKI usia di atas kepala tiga. Masalah kulit wajah bukan hanya lagi sekedar, timbulnya jerawat, atau kemerahan, tetapi munculnya flek-flek hitam, sampai garis-garis halus keriput. Sadar akan permasalahan kulit wajah ketika usia sudah melewati 30 ini juga dialami presenter kondang, Fenita Arie.

Sebagai figur publik, Fenita Arie yang juga sebagai ibu 3 anak ini mengaku wajah adalah aset yang berharga. Karena itu perawatan ekstra meski melelahkan rela ia lakukan.

“Ini saya setuju banget kalau wajah adalah aset. Apalagi kan kita kalau sudah jadi istri dan ibu, inginnya dilihat keluarga pengennya cantik terus,” ungkap Fenita saat ditemui Okezone, Selasa (16/7/2019) dalam acara “Feel The New You & Launching Brand Ambassador Fenita Arie” di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, wanita kelahiran 1986 ini mengaku kini ketika sudah melewati usia 30 tahun. Perawatan kulit wajah yang ia lakoni, memang daftarnya jadi bertambah panjang. Sebab masalah kulit wajah yang menghampiri juga bertambah. “Merawat kulit wajah, kala itu pas masih usia 25 tahun sih mulai merawatnya. Cari-cari skin treatment yang cocok. Nah kalau sekarang sih, kayak sudah mulai ada flek-flek. Saya pakai tujuh rangkaian varian, mulai dari krim siang anti-aging, krim malam anti-aging, essence, serum anti-aging, krim mata, sleeping mask, dan anti-aging facial wash,” pungkasnya sembari tersenyum.