SEPERTI kebanyakan perempuan pada umumnya, aktris Kimberly Ryder menaruh perhatian khusus terhadap perawatan tubuhnya. Terlebih sebagai seseorang yang bekerja di dunia hiburan, dirinya kerap dituntut untuk tampil sempurna. Lantas bagaimana cara ia merawat tubuh?

Ditemui Okezone dalam sebuah acara, Rabu (17/7/2019), di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kimberly Ryder mengaku pada dasarnya dia adalah orang yang tidak terlalu ribet untuk urusan perawatan tubuh. Ia hanya menggunakan produk standar seperti sabun mandi, sampo, kondisioner, body lotion, dan moisturizer. Namun ada hal penting yang ia perhatikan sebelum memilih sebuah produk.

“Aku termasuk orang yang cukup sering mencoba berbagai produk untuk menemukan yang cocok. Tapi aku lebih memilih menemukan sesuatu (produk) yang recycle packaging, isinya sustainable, dan ethically resources. Bagiku itu adalah small step, tapi bisa berdampak baik bagi lingkungan,” terang Kimberly.

Ya, menjalani green lifestyle memang membuat istri Edward Akbar itu lebih memilih produk perawatan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, dirinya tidak merasa takut untuk mencoba produk dari berbagai brand karena kulitnya tidak terlalu bermasalah. Terlebih sang adik, Natasha Ryder termasuk orang yang senang mencoba produk tertentu dan sering memberinya saran.

Tapi tak jarang Kimberly Ryder mengalami hal yang kurang mengenakkan saat mencoba berbagai produk karena ternyata tidak cocok. “Salah pilih produk sih biasa ya. Contohnya kayak kalau ganti-ganti sampo, 2 minggu pertama pasti aku ketombean. Selain itu, untungnya enggak ada yang sampai mengeluarkan reaksi alergi gimana-gimana,” tuturnya.

Meskipun senang mencoba berbagai macam produk, perempuan berusia 25 tahun itu enggan untuk mencoba produk yang aneh-aneh. Sebab ia takut jika hal itu malah bisa membuat kulitnya menjadi ketergantungan terhadap produk tertentu sehingga harus selalu digunakan. “Kalau bisa seminimal mungkin aku mencobanya,” imbuh Kimberly.

Sementara itu, dirinya saat ini diketahui tengah mengandung anak pertama. Tentu ia menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk perawatan. Kimberly mengatakan lebih teliti dan harus melihat produk-produk yang lebih aman untuk ibu hamil. “Pastinya no parabens, no dyes, no silicon, dan cari yang lebih natural,” katanya.

Kimberly juga berusaha memilih produk yang tidak memberikan efek negatif terhadap bayi. Dirinya banyak mencari tahu di internet tentang produk yang aman dan tidak aman untuk dipakai selama kehamilan. “Terus makannya juga harus sehat, tidurnya lebih banyak, enggak boleh kecapekan,” tandasnya.