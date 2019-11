MEMBERI kejutan untuk orang yang disayang memang sebuah bentuk pernyataan cinta kasih. Tapi apa jadinya, jika ketika ingin memberi kejutan malah menemukan hal yang tidak menyenangkan?

Inilah yang dialami seorang pria dari China. Kisah ini dibagikan pada pada 19 Juli 2019 lalu, diunggah ulang (retweet) lebih dari 19ribu kali dan mendapatkan likes lebih dari 80ribu like dari para netizen pengguna Twitter.

Kisah ini diunggah oleh salah seorang netizen pengguna Twitter dengan akun bernama @T_Radiosonde. Sang akun tersebut, mengunggah empat kolase foto.

Ya, sebagaimana dilansir Mothersip, empat kolase foto yang memperlihatkan seorang pria dengan mengenakan kostum maskot beruang warna coklat, tengah terperanjat mengetahui bahwa sang kekasih sedang berpelukan bersama laki-laki lain di depan sebuah kios makanan di China.

Unggahan @T_Radiosonde mengklaim, bahwa sang pria berkostum maskot beruang tersebut sudah jauh-jauh menempuh perjalanan lebih dari 2.400 kilometer dengan niatan ingin memberikan kejutan manis untuk sang pacar.

“A couple separated by a distance of 2,400km. A boyfriend showed up in a bear costume to give a surprise but ended up catching an affair in the process,” bunyi keterangan foto yang tertulis.

Dalam foto pertama memperlihatkan bagaimana sang pria mendapati kekasihnya sedang berada di pelukan pria lain, lalu di foto kedua terlihat sang pria melihat dua sejoli tersebut sembari memegang bagian topeng kepala dari kostum maskot beruang yang ia kenakan.

Menariknya, di foto ini terlihat bagaimana sang penjual makanan juga terkejut dengan adegan ini bahkan hingga menutupi wajahnya menggunakan tangan.

Lanjut di foto ketiga, terlihat sang pria kembali memakai topeng kostum beruangnya sembari meninggalkan tempat kejadian, yang di mana kemudian sang gadis terlihat mengejar kekasihnya tersebut di foto selanjutnya. Kemudian di foto terakhir, tampak sang wanita berhasil mengejar sang kekasih dan langsung memeluknya. Well, melihat adegan menyayat hati ini, netizen Jepang memberikan berbagai reaksi. Sebagian besar merasa kecewa dan marah, melihat bagaimana sang wanita berhasil memeluk kekasihnya sebagai permintaan maaf. “Kesal melihat foto terakhir, lihat gadis itu memeluk sang pria,” bunyi komentar salah seorang netizen. “Laki-laki itu baru saja dipeluk oleh wanita yang baru saja dipeluk laki-laki lain satu menit yang lalu,” seru netizen lainnya. “Tidak apa-apa dipeluk, nanti juga kan pria itu akan mandi,” tambah netizen lain.