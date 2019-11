BERSTATUS sebagai anggota keluarga kerajaan salah satu monarki paling terkenal di dunia, pasangan suami-istri, Pangeran Harry dan Meghan Markle memang harus siap mental segala tindakan dan gerak-geriknya diawasi dan dinilai jutaan pasang mata.

Tentu bukan hanya pujian dan perhatian yang diterima oleh Pangeran Harry dan Meghan Markle dari publik, namun juga kritikan pedas. Contohnya baru-baru ini, saat momen ulang tahun putra tertua Pangeran William-Kate Middleton, Pangeran George yang diketahui berulang tahun ke-6 pada 22 Juli 2019 lalu.

Membagikan momen bahagia pertambahan usia sang anak, Pangeran William dan Kate Middleton sebagai orangtua George, membagikan rasa bahagia mereka kepada khalayak umum dengan mengunggah tiga potret terbaru George, melalui akun laman Instagram resmi, Istana Kensington, platform media sosial resmi di mana William dan Kate berkomunikasi dengan publik.

“The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness’s sixth birthday,” bunyi keterangan foto dari potret George yang dijepret langsung sang Ibunda, Kate.

Meghan dan Harry sebagai paman dan bibi Pangeran George pun tidak ketinggalan untuk ikut merayakan hari bahagia George. Keduanya diketahui memberikan ucapan selamat ulang tahun pada George di kolom komentar, langsung melalui akun Instagram resmi keduanya, Sussex Royal.

“Happy Birthday ! Wishing you a very special day and lots of love!,” tulis Meghan dan Harry.

Well, namun mata jeli netizen khususnya penggemar keluarga Cambridge, menemukan bahwa ucapan selamat ulang tahun yang ditulis Harry-Meghan tidaklah pantas. Pasalnya, Pangeran Harry dan Meghan Markle dinilai kurang sopan karena tidak menyertakan gelar Pangeran dan bahkan tidak menuliskan nama George sedikit pun.

“Mohon nanti ke depannya tulis lengkap, ‘HRH Prince George’. Sebagai tanda hormat kepada calon Raja,” tulis salah seorang netizen. “Suatu hari nanti Pangeran George akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk menghormati, Anda akan ingat hari ini,” tambah netizen lain. “Benar-benar cara yang standar untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada George. Bahkan tidak menyebutkan namanya,” imbuh netizen lainnya. Well, kehidupan Meghan dan Harry beberapa bulan terakhir ini memang tengah ramai bergejolak mendapatkan banyak kritikan dari mata publik. Salah satunya yang berasal dari keputusan termasuk dugaan larangan foto di Wimbledon dan keputusan keduanya untuk mengadakan acara prosesi pembatisan Archie Harrison bersifat secara intim dan tertutup dari media. Demikian seperti diwarta Pagesix, Rabu (24/7/2019).