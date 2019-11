KEHIDUPAN biduk rumah tangga para selebriti, begitu lekat imejnya dengan kawin-cerai. Imej ini bukan hanya lekat pada kehidupan selebriti lokal Tanah Air, namun juga pastinya selebriti Hollywood.

Banyaknya pasangan selebriti yang kawin-cerai ini, sedikit banyak membuat kita berfikir ulang apakah di dunia hiburan seperti Hollywood ada yang namanya cinta sejati? Tenang, jangan keburu ragu dulu karena delapan pasangan selebriti Hollywood yang sudah menjadi pasangan suami-istri dalam kurun waktu yang lama rasanya bisa membuat kita percaya bahwa yang namanya pasangan dan cinta sejati itu memang ada.

Penasaran siapa saja? Menyitat Usatoday, Kamis (25/7/2019) berikut pemaparan singkatnya di bawah ini.

1. Tom Hanks -Rita Wilson

Ikon pernikahan awet bisa disematkan oleh pasangan suami istri yang juga merupakan lawan main di film, 'Sleepless in Seattle' satu ini. Tahun 2019 ini keduanya diketahui merayakan usia pernikahan yang ke-31 loh!

2. Will Smith-Jada Pinkett Smith

Tahukah Anda bahwa pasangan suami-istri keren dan nyentrik satu ini sudah menikah sejak 1997 lalu. Walau pernah mengaku memasuki masa-masa pernikahan sulit di tahun 2008 lalu, tapi keduanya mengaku tidak pernah terpikirkan untuk sampai bercerai. Keduanya memilih untuk instropeksi dan memperbaiki diri,hasilnya? Keduanya masih mesra menjadi suami-istri hingga detik ini.

3. Matt Damon -Luciana Barroso

Banyak membintangi film bersama para aktris cantik, tak menggoyahkan cinta Matt Damon pada sang istri, Luciana yang ia nikahi sejak 2005 lalu. Pernikahan artis Hollywood ini sudah lebih dari satu dekade ini juga sepi dari kabar miring loh!

4. Chrissy Teigen- John Legend

Satu lagi pasangan suami-istri asik sekaligus mesra di ranah Hollywood. Bukan rahasia lagi, bahwa lagu hits romantis “All Of Me” dari John adalah salah satu wujud ungkapan cinta mendalam John kepada sang istri tercinta, yang telah ia nikahi di Lake Como, Italia 2013 lalu kini John-Chrissy sudah dikaruniai dua orang anak.

5. Pierce Brosnan-Keely Shaye Smith

Sudah menjadi pasangan suami-istri sejak 2001 silam, tapi aktor veteran satu ini diketahui tak pernah kehabisan kata untuk mengagumi sang istri dan ibu dari dua anaknya tersebut.

6. Denzel Washington - Pauletta Washington

Menikahi sang istri, Pauletta sejak 1983 lalu, pernikahan keduanya masih awet tahan lama hingga detik ini. Namun bukan berarti mulus tanpa hambatan, pada 2010 aktor terkenal ini mengungkapkan pernikahannya juga mengalami pasang surut seperti pernikahan lainnya. Tapi karena keduanya memiliki komitme kuat antara satu sama lain, ditambah fondasi agama keduanya bisa melewati masa krisis tersebut.

7. Julia Roberts-Danny Moder

Tidak hanya sebagai pasangan suami-istri, keduanya juga merupakan rekan kerja satu bidang loh. Julia dan Danny sama-sama terlibat dalam film. 'Mona Lisa Smile,' dan beberapa proyek film lainnya. Diakui oleh Julia hal ini menimbulkan kecemasan pada dirinya, karena ia ingin terlihat mengagumkan di mata sang suami tercinta.

8. Isla Fisher-Sacha Baron Cohen

Masih sangat mesra, walau sudah menjalani kisah romansa hampir 20 tahun bersama. Di peringatan momen anniversary yang ke-16 tahun, Isla dengan mesra mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami. "Happy 16th anniversary to my normal, everyday hubby. I love you," tulis aktris bintang film ‘Confession of Shopaholic’ ini.