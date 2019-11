View this post on Instagram

Ngga terasa ya kita sudah di akhir tahun, ada satu hal yang pingin gue KEBUT yaitu #MulaiAjaDulu belajar bikin macem2 kue. Gue mau mulai dengan beli alat-alat dan bahan-bahan untuk buat lebih banyak cookies dan brownies yang kesukaan Ditto dan Sekala. Gue semakin semangat karna gue bisa beli di Tokopedia, pas banget sama #KejutanBelanjaUntung, dari 5 s/d 7 Desember 2018. Ada beragam promo untuk KEBUT resolusi kamu, seperti CASHBACK, FREE ONGKIR, CUCI GUDANG dan Kejutan SHAKE-SHAKE berhadiah. Klik link di bio gue atau follow @Tokopedia untuk tahu infonya lebih lanjut! So, apalagi yang ditunggu #AyoKebut resolusi tahun ini guys! Share wishlist lo di comment ya, kalian maunya ngebut ngapain!! â™Ĩïļ