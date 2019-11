Membina hubungan asmara hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, dan resmi jadi pasangan suami-istri pada dasarnya memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakoni. Sebut saja contohnya soal perbedaan usia cukup jauh, pasangan pesinetron dan DJ, Ajun Prawira dengan sang istri, Jennifer Supit.

Keduanya diketahui menjadi pasangan suami-istri dengan jarak usia cukup jauh, yakni 17 tahun. Ajun Prawira yang masih muda dan Jennifer yang sudah matang baik dari segi usia, pengalaman hidup, hingga materi.

Tidak bisa disangkal, perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya. Ditambah status Jennifer sebagai seorang perempuan matang dan pengusaha sukses. Sedangkan Ajun, di satu sisi masih meniti karier sebagai seorang DJ (disc jokey), sedikit banyak memunculkan berbagai komentar miring terhadap Ajun terkait soal materi, bahkan sampai dicap sebagai cowok matre!

Sebagaimana hasil pantauan Okezone, Senin (29/7/2019) di linimasa media sosial. Hal ini sendiri terungkap ke publik melalui tayangan vlog yang diunggah oleh Ussy Sulistiawati, dalam akun laman Youtube pribadinya, “Ussy Andhika Official”, pada 22 Juli 2019 lalu yang berjudul “JENNIFER & AJUN : PUNYA BANYAK ALASAN BIKIN LAKI-LAKI JATUH CINTA [PART 1] I BASA BASI”.

Dalam tayangan video berdurasi kurang lebih 26 menit tersebut, Jennifer menjelaskan perihal komentar soal materi menyangkut dirinya dan sang suami, Ajun. “Jangan ngomong Ajun bisa ngasih nafkah atau tidak, kasih dia dulu kesempatan. Namanya laki-laki, biasanya memang start di usia 40 kan. Almarhum suami pun baru start di usia 40, baru boom,” aku Jennifer. Ibu empat orang anak tersebut, menjelaskan lebih lanjut bahwa ia pribadi tidak memusingkan soal materi yang dimiliki oleh Ajun Prawira. Sebab, sekarang ia fokus untuk membangun segala sesuatu berdua bersama dengan sang suami.

“Ajun sudah punya sesuatu sebelum dia bertemu saya, nah sekarang kita berdua built something. Kalau mau jujur, Ajun enggak bisa biayain personal Jennifer,” selorohnya santai.

Mengetahui banyak tudingan miring yang ditujukan terhadap kehidupan pernikahannya, salah satunya persoalan materi sang suami sampai perbedaan usia keduanya yang cukup jauh sebagai pasangan. Ussy, sebagai pembawa acara mencoba mengorek apa perasaan keduanya saat banyak dibicarakan netizen saat pertama kali muncul di publik sebagai pasangan.

Menariknya, Jennifer mengaku sama sekali tidak ambil pusing dengan komentar-komentar pedas para netizen. Sebab ia merasa para netizen, tidak berada di satu kasta sosial yang sama dengan dirinya.

“Enggak peduli ya, buat gue kastanya beda, sorry. Jadi buat gue, mereka mau ngomong apa ya you’re not me, you never will be me, dan who are you. Sudah gitu saja, simpel,” tandasnya lugas.