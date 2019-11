Kebanyakan pasangan suami istri yang memiliki peran baru sebagai orangtua selalu berusaha untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sesering mungkin. Hal ini tidak mengherankan mengingat mereka masih diliputi kebahagiaan mendalam dan ingin selalu menyaksikan momen perkembangan sang anak. Situasi yang sama juga terjadi pada pasangan Raisa dan Hamish Daud.

Raisa dan Hamish Daud dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie yang lahir pada bulan Februari lalu. Keduanya beberapa kali membagikan momen kebersamaan bersama sang putri melalui media sosial pribadi. Mulai dari saat kelahiran, ketika merayakan Idul Fitri, hingga yang terbaru saat bepergian bersama-sama.

Meskipun beberapa kali mengunggah foto bersama sang putri, baik Raisa maupun Hamish selalu menyembunyikan rupa wajah anak mereka. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Raisa menuturkan bila dirinya sengaja melakukan hal tersebut. Sebab ia tak mau mempublikasikan wajah anaknya selama sang anak belum bisa mengomunikasikan apakah bersedia rupanya muncul di media sosial.

Keputusan penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 itu pun diapresiasi banyak pihak. Sayang, tidak semua pihak mendukung keputusan tersebut. Ada pihak-pihak yang sengaja menyebarluaskan wajah Zalina di media sosial khususnya akun gosip.

Terlepas dari hal itu, beberapa hari lalu Hamish mengunggah foto kebersamaanya dengan sang istri dan anak. Pada foto yang diunggah ke akun @hamishdw, keluarga kecil ini seperti sedang bepergian ke suatu tempat. Hamish dan Raisa terlihat tersenyum sumringah ke kamera. Sementara Zalina berada di stroller dan tampak sibuk dengan mainannya.

Pada keterangan foto Hamish Daud menulis, "United with my tribe." Cukup banyak orang yang menyukai foto tersebut. Terlihat jumlah 'like' mencapai lebih dari 250 ribu. Selain itu, banyak pula pengguna yang menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Ada yang mengagumi Zalina dan senang karena wajah bayi kecil itu mulai sedikit diperlihatkan. Tapi ada pula yang menuliskan pujian kepada keluarga tersebut.

"Lovely family! May u always be united till heaven @hamishdw@raisa6690," tulis akun @foxytr0t777 seperti yang dikutip Okezone, Rabu (31/7/2019).

Lalu ada akun @maulita_m yang menuliskan, "Happy family goals. 😍" Ada pula akun yang mengucapkan selamat.

"Yes brotha!!!! Congrats to you and the lady & enjoy the new fam. Being a dad is the best thing ever," tulis akun @taibuddha. Kalau Anda ingin berkomentar apa Okezoners saat melihat foto tersebut?