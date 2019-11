Layaknya orang biasa, ternyata selebriti juga memiliki sosok idolanya sendiri. Misalnya diva muda Ariana Grande yang merupakan seorang fangirl loh!

Manisnya Ariana Grande sebagai fangirl ini, terungkap di akun Instagram resmi pribadinya, @arianagrande. Pelantun lagu hits “7 Rings” ini mengunggah sebuah foto berkonsep hitam-putih. Ariana Grande memposting dirinya tengah dipeluk oleh aktor kawakan Jim Carey.

Mengunggah foto dirinya sebagai seorang penggemar berat akhirnya bisa memiliki kesempatan bertemu dengan sang idola. Ariana menjelaskan dalam keterangan foto yang ia tulis panjang lebar, bahwa ia sebagai seorang penggemar berat benar-benar merasa masih tidak percaya dirinya bisa bekerja sama dengan sosok pria yang ia idolakan tersebut. Saking gembiranya, Ariana mengaku tak bisa mengungkapkan rasa senangnya secara total lewat untaian kata-kata.

Dalam narasi keterangan yang sama, Ariana juga mengungkapkan bahwa sebagai penggemar ia betul-betul merasa sangat bahagia ketika mengetahui bahwa seorang Jim Carey yang ia idolakan adalah sosok pribadi yang hangat dan tulus, walaupun berstatus sebagai salah satu aktor besar di ranah industri Hollywood.

“There aren’t words. i’ve been staring at my screen and no words do this moment justice. thankful for the most special experience of my life. nothing is crazier than getting to work with and spend time with someone whom you’ve idolized and adored since before you could speak. actually, what’s even crazier is discovering that person to be more special and warm and generous in person than you ever could’ve imagined,” tulis Ariana Grande.

Bagaimana Ariana tidak melonjak kegirangan? Pasalnya, seperti keterangan yang ditulis oleh akun laman Instagram resmi Entertainment Tonight Canada, Ariana ternyata berkesempatan bisa kerja bersama Jim Carey. (Foto : Billboard) Sebab, wanita yang khas dengan gaya rambut high ponytail tersebut telah dikonfirmasi untuk hadir sebagai bintang tamu untuk acara milik Jim Carey, “Kidding” untuk musim tayang mendatang. Meskipun hanya berpartisipasi kecil, namun bagi Ariana kesempatan untuk kerja bareng sang idola ini adalah sebuah mimpi yang jadi kenyataan. “I get to make a tiny appearance on the hilarious and deeply moving show Kidding next season. this was a DREAM of an experience. thank you thank you thank you Jim and thank you Dave for having me. i have so much more to say but words actually can’t .... cover it,” tulis Ariana. Beruntung sekali ya Ariana!