Dalam kehidupan rumah tangga, memupuk kemesraan adalah salah satu hal yang harus dilakukan secara konsisten. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Syahrini dan Reino Barack.

Kemesraan ini ditunjukkan lewat hal sederhana seperti menyimpan nama panggilan khusus di kontak handphone. Nah, seperti hasil penelusuran Okezone, Kamis (1/8/2019) ekspresi cinta pelantun lagu hits ‘Restu’ tersebut terungkap melalui tayangan vlog di laman Youtube pribadinya, “The Princess Syahrini”.

Dalam sesi tanya jawab dengan netizen, Syahrini membeberkan nama spesial yang ia tulis untuk sang suami di daftar kontak ponselnya. Spesial untuk sang suami tercinta, Syahrini menuliskan tiga nama panggilan penuh cinta untuk Reino, yaitu My Love, My Heart dan Love of My Life.

“Ni kalau pak RB namanya, My Love, My Heart, dan Love of My Life. Nah kalau bapak RB nyimpen Incess, Love. Ya ini panggilan khusus di telfon untuk suami, hari-hari hidup saya ya nelfonin My Love, Love of My Life sama My Heart,” aku Syahrini.

Dalam video yang sama, wanita berdarah Sunda tersebut juga sedikit membocorkan hadiah ulang tahun apa yang ia berikan kepada Reino yang belum lama ini berulang tahun. Syahrini mengungkapkan, hadiah utama dari dirinya sebagai istri tentu saja doa, namun ada pula hadiah berbentuk barang spesial untuk sang suami. “Hadiah ulang tahun dari Incess ke pak RB, doa dan ada satu benda spesial yang selama ini dia cari-cari tapi enggak dapet. Nah akhirnya dapet, Alhamdulillah. Tapi kan enggak perlu di show,” pungkas Syahrini.