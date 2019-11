View this post on Instagram

Dapet bocoran dari @haloibu.id kalo mulai hari ini sampe nanti 7 agustus 2019 adalah World Breastfeeding Weeks β™₯️ . Percayalah.. ini pose nyusuin Kamala sehari hari, jadi gambaran diposter poster seorang ibu mendekap anaknya dengan posisi syantik sambil menyusui hanya terjadi di beberapa bulan saja.. sisanya akrobatic nenen.. . Buat yang masih gadis dan gak kebayang gimana caranya bisa pantat bayi di atas dan mulutnya tetep nenen.. gak usah dibayangin, ada beberapa hal yang baru bisa dipahami ketika menjalani .. Tapi percayalah, ke-elastisan payudara busui itu FANTASTIS 🀣 . Pertama, secara pribadi harus ngucapin thank you so much ke @sessaxuanthi (ini cara ngucapnya kayak ala ala terima award ya neik!) ,karena dialah yang pertama kali 'ngeracunin' diriku soal pentingnya breastfeeding pas hamil Alika.. Mulai dari ikutan kayak kelas kecil sama dokter Utami Roesli yang selesai dari situ beneran bikin tekad nyusuin makin kuat.. sampe akhirnya pindah dokter kandungan yang praktek di RS pro asi Kemang Medical Care karena pas minggu ke 36, demi goal asi eksklusif ke Alika... Dan yes berhasil! Alika menyapih dirinya sendiri umur 2 taun 8 bulan.. . Dan sekarang giliran nyusuin Kamala dan pengennya minumal samoe Kamala umur 2 taun.. doakan berhasil ya.. . Btw buat ibu ibu yang sudah berusaha untuk menyusui tapi karena satu dan lain hal gak berhasil.. it's okay too.. all is well β™₯️