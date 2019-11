Di zaman sekarang, hanya sedikit keluarga yang mau memiliki banyak anak. Bahkan tidak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa memiliki banyak anak akan kerepotan untuk merawatnya. Berbeda dengan Aktris cantik Ratna Galih, yang kini menikmati perannya sebagai ibu dari lima anak.

Menurut Ratna Galih, mengurus kelima anaknya adalah hal yang menyenangkan. Terlebih lagi dengan hadirnya anak kembar yang ia lahirkan secara sesar pada awal bulan juli lalu.

Dilansir Okezone pada Jumat (02/8/2019), Ratna membagikan pengalamannya ketika pergi dengan kelima anaknya, dari keterangan foto di akun Instagram pribadinya, @ratnagalih.

"Dibuang sayang... di DM aku rata-rata nanya gimana kalo pergi bawa 5 anak? Kurang lebih gini.. aku bawa stroller 3, helper alias nanny 2 (1 bantu liatin Shelby, Diba, Ben, 1 lagi bantuin buat urus yang twin). So far belum pernah rasain pergi tanpa bantuan nanny jadi belum bisa sharing gimana hebohnya," tulis Ratna di caption uggahan foto dirinya bersama kelima anaknya.

"Tapi kemarin nannynya Shelby, Diba, Ben, cuti 2 hari aja berasa heboh banget di rumah.. tapi masih dalem batas wajar.." lanjutnya.

Ratna Galih juga mengungkapkan bahwa keluarganya memang heboh saat berpegian. Terlebih lagi ketiga anak laki-lakinya yang susah diam. Mereka suka berlarian dan berteriak hingga tidak jarang membangunkan kedua adik bayi mereka yang baru saja ditidurkan.

Ratna kembali menceritakan, "So yah memang kalo ditanya gimana bawa 5 anak ya gini.. kaya rombongan sirkus plus berisik.. ada aja yang ngomong, ngadu, nangis, atau bahkan aku pun yang selalu mengabsen anak-anak yang lari sana sini.. but so far sih fun-fun aja.."

Menurut Ranta, jika dibilang pusing mengurus lima anak, memang pusing tapi juga menyenangkan. Ia juga bersyukur walaupun mengurus anak-anak membuat pusing, tapi tidak sampai membuat emosi.

(Foto : @ratnagalih/Instagram)

Ratna juga memberikan tips yang biasa ia lakukan agar tidak mudah marah dalam menghadapi anak-anak.

"Dan aku juga udah terlalu capek kalo mau marah-marah, jadi lebih baik save my energy for something yang penting daripda sekedar emosi atau marah. Karena anak-anak just being a kids (berisik, numpahin sesuatu, bikin berantakan etc) jadi by the end of the day.. Ya tinggal beresin lagi aja daripda ngomel yang ujung-ujungnya sama- sama buang tenaga.. Anak-anak dikasih tahu baik-baik tapi sering, lama-lama ngerti inshaAllah..." ungkap Ratna.

Tidak ketinggalan ratna memberikan pesan kepada seluruh ibu atau orangtua yang sedang mengurus anak, agar tidak gengsi meminta bantuan orang untuk mengurus kebutuhan keluarga.

"Dan jangan gengsi minta bantuan orang... kita bukan superhero atau supermom yang bisa handle semua sendiri loh..." pesan Ratna sebagai penutup captionnya.