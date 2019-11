BEBERAPA waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan berita poligami yang dilakukan oleh AA Gym. Ternyata, di luar sana banyak suami yang memiliki jumlah istri tidak hanya dua atau tiga. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya bisa sampai puluhan!

Penasaran keluarga siapa saja dan berapa banyak jumlah anggota keluarganya? Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber, lima keluarga dengan anggota keluarga terbesar di dunia!

1. Keluarga besar Ziona Chana, India

Seorang pria yang berasal dari India ini memiliki 39 istri. Selain tinggal dengan istrinya yang banyak, dirinya juga tinggal bersama 94 anak, 14 menantu perempuan, dan 33 cucu. Menariknya, banyaknya jumlah anggota keluarga tidak menimbulkan konflik diantara mereka. Mereka justru merasa diberkati oleh Tuhan. Di kehidupan sehari-hari, mereka pun bisa saling menghormati satu sama lain.

2. Keluarga besar Joe S. Jessop, Utah

Anggota terhormat Fundamentalist Church of Jesus of Latter Day (FLDS) ini memiliki lima orang istri. Dari lima istri ini dia memiliki 46 anak dan jumlah cucu yang fantastis yaitu sebanyak 329 anak! Joe S. Jessop merupakan pemuda yang datang dari Short Creek yang mana hanya ada tujuh rumah saat itu. Dia pun membuat penataan hukum pernikahan jamak dengan tujuan membangun kerajaan Tuhan. Karena kebijakan itulah, sekarang ada sekitar enam ribu jiwa yang tinggal di Utah.

3. Keluarga Besar Abuya Ashaari Muhammad, Malaysia Abuya merupakan panggilan akrab dari Ashaari Muhammad. Abuya yang telah menutup usia di umur 72 tahun ini menikah dengan lima orang perempuan. Dia pun memiliki 38 anak dan 203 cucu. 4. Keluarga besar William, Utah Brady William belum lama ini membeberkan kehidupan rumah tangganya. Dari pengakuannya, ternyata benar bahwa dia sudah menikahi lima orang perempuan. Dari hasil pernikahan itu, dia pun memiliki 24 anak. Meskipun jumlah anggota keluarganya banyak, mereka bisa hidup akur dan damai di Salt Lake City. 5. Keluarga besar Brown, Utah Bila dibandingkan dengan 4 orang di atas, jumlah istri Brown memang lebih sedikit, yaitu sebanyak empat orang. Dari pernikahannya yang sudah mencapai 4 kali itu, dirinya memiliki 17 anak. Nah, di atas adalah lima keluarga yang memiliki anggota keluarga paling besar di dunia. Jumlahnya sangat menakjubkan, bukan?