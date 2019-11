Anak yang berbakti pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi orangtuanya. Meskipun tidak cukup untuk membalas jasa yang telah diberikan, tapi paling tidak bisa membuat orangtua merasa bangga dan bahagia. Hal yang sama turut dilakukan oleh influencer, Rachel Vennya.

Di usia yang masih sangat muda yaitu 23 tahun, Rachel Vennya bisa dikatakan cukup sukses. Dirinya memiliki usaha kecantikan, fashion, dan kuliner yang disukai banyak orang. Belum lagi penghasilannya sebagai seorang endorser di media sosial. Maka tak heran bila ia mampu membeli barang-barang mewah.

Terbaru, Rachel membeli mobil mewah sebagai hadiah ulang tahun ibundanya. Mobil berwarna putih tersebut harganya lebih dari Rp1 miliar. Dari Insta Story di akun pribadi Rachel Vennya, terlihat sang ibu sampai meneteskan air mata lantaran dibelikan mobil.

Pada keterangan foto Rachel menuliskan, "Going to buy her everything she deserves, happy birthday mommy ❤️" yang artinya "Akan membelikan apapun yang layak untuknya, selamat ulang tahun mama."

Rasanya tidak berlebihan jika Rachel membelikan mobil mewah untuk ibunya. Terlebih dulu ibunya merawat dia seorang diri. Akan tetapi, sejumlah warga net malah salah fokus. Contohnya seperti akun @rismahay yang menuliskan komentar nyeleneh. "Dulu cita2ku jadi dokter skg aku ganti, ingin jadi rachel vennya," tulisnya. Komentar ini pun disukai lebih dari 5 ribu kali. Banyak pula yang membalas dan menginginkan hal yang sama. Selain komentar nyeleneh, ada pula yang berharap suatu saat bisa bernasib seperti Rachel. "Semoga someday bisa jadi kaya Rachel, going to buy my mom everything she deserves. Aamiin," tulis akun @febrishabrima. Kalau Anda bagaimana tanggapannya Okezoners?