BUKAN hal yang aneh apabila anak perempuan dekat dengan ayahnya. Bahkan ada sejumlah ungkapan yang menggambarkan kedekatan tersebut. Contohnya, “Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya”, “Daddy’s Little Girl”, dan “I may find my prince, but my dad will always be my king.” Dari ayah pula seorang anak perempuan sering mendapatkan nasihat kehidupan, sama halnya dengan artis Nia Ramadhani.

Beberapa hari lalu, Nia Ramadhani sempat mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan ia tengah mengenakan maxi dress lengan panjang berwarna pink. Pada keterangan foto, istri dari Ardi Bakrie itu menuliskan nilai kehidupan tentang menghargai diri sendiri yang diajarkan oleh ayahnya.

“Ayah saya yang mengajari untuk menghargai diri sendiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya luar biasa cantik dan saya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya☺️,” tulis Nia seperti yang Okezone kutip dari akun Instagram @ramadhaniabakrie, Rabu (7/8/2019).

Melihat kata-kata tersebut, tidak mengherankan bila Nia selalu tampil percaya diri. Meskipun sering mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dnilai mengenakan pakaian yang terbuka dan terlalu seksi, ibu 3 anak itu seakan tak memusingkannya. Selain itu, di lain pihak, banyak pula yang sering memuji pesona kecantikannya.

Unggahan Nia Ramadhani tentang nasihat almarhum ayahnya itu disukai lebih dari 67 ribu kali. Tak sedikit pula yang meninggalkan komentar dan jumlahnya mencapai ratusan.

Salah satu komentar datang dari sang suami. “Bukankah aku mengatakan hal yang sama, Babe?” tulis Ardi melalui akun Instagram @ardibakrie. Sementara para pengikut Nia menulis komentar yang menyetujui isi keterangan foto tersebut. Contohnya akun @realmuryanni903 yang menuliskan, “Sukaaa sm caption Nia yg ini..like father like daughter (without forget our lovely mother too ofcourse yg selalu menjadi supporter setia setiap anaknya😊😊).” Kemudian ada akun @dewiresita yang berkomentar, “Emang cantik yaaa, bener papa nya.” Ada pula akun @debbyjean_marie yang menuliskan komentar jika dia mendapatkan nasihat yang sama. “Ayah saya juga mengatakan itu🙌,” tulisnya. Bagaimana dengan Anda? Setujukah dengan keterangan foto yang ditulis oleh Nia?