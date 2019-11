Baru-baru ini, jagad maya dihebohkan dengan kisah viral seorang pemuda yang menuliskan cuitannya di akun media sosial tentang perjuangan dalam menghadapi sidang skripsi. Dalam postingan tersebut, ia meminta restu dari sang ibu yang telah meninggal dunia agar bisa melewati sidang dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Postingan tersebut diunggah oleh akun Twitter @kykydoyoulikeme pada Minggu, 4 Agustus 2019. Alhasil postingan tersebut viral dan mendapatkan banyak komentar dari para netizen yang merasa iba dan terharu karena cuitannya di media sosial.

Beberapa media sosial maupun online pun turut memberitakan kisah pilu yang dialami oleh pemuda satu ini. Pemuda bernama Abdul Razak ini dikabarkan ditinggal meninggal oleh sang ibu satu hari sebelum sidang skripsinya.

Meski demikian, kisah yang sempat viral sejak beberapa hari lalu tidak benar adanya. Razak mengaku bahwa foto yang diunggah dalam cuitannya di Twitter adalah kenangan bersama dengan sang ibu yang telah meninggal sejak enam tahun yang lalu.

“Foto tersebut adalah foto ketika sedang mencium mama di momen terakhir. Foto tersebut diambil pada 2013 silam. Kala itu ibu meninggal dunia karena mengalami komplikasi penyakit jantung, paru-paru dan kista. Sementara ayah saya meninggal pada 2015,” terang Razak, saat dihubungi Okezone, Rabu malam, 7 Agustus 2019.

Lebih lanjut Razak pun menjelaskan bahwa awalnya ia hanya iseng-iseng saja ketika memposting cuitan tersebut di akun media sosialnya. Ia ingin menjadikan ibu dan ayahnya yang telah berpulang ke hadapan sang pencipta sebagai penyemangatnya dalam menghadapi sidang skripsi.

“Sebenarnya itu hanya untuk penyemangat diri aja biar semangat buat sidang keesokanya. Postingan tersebut diunggah pada Minggu, 4 Agustus 2019 dan viral sampai sekarang. Saya pun kaget ketika mengetahui pada pagi harinya postingan tersebut sudah dibanjiri oleh netizen,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, dalam postingan tersebut Razak menuliskan cuitannya yang berbunyi: “Mom besok aku sidang, gak terasa ya anakmu ini udh mau tamat kuliah aja. Besok mama liatin aku ya dari surga, ngeliat anak semata wayangmu ini bisa melewati ini semua. Oh iya mom, bilang ke ayah juga ya anak jantannya ini mau sidang. Miss you mom and dad. Dont forget me.”