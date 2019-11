NAMA Intan Permata sedang banyak dibahas di media sosial alias viral. Nama tersebut terdengar ke publik karena kasus penipuan yang dilakukan Mbak S ke Mas Yusuf, pasangan LDR Taiwan-Korea.

Intan Permata bukan orang ketiga di antara mereka, tetapi Mbak S menggunakan foto perempuan keturunan Brebes-Taiwan itu sebagai alat menipu Mas Yusuf, kasus ini pun viral. Hal itu juga yang membuat Yusuf mesti meninggalkan Mbak S di momen pra-nikah siri mereka di Taiwan.

Karena itu, foto-foto Intan Permata pun akhirnya ikut viral di media sosial. Perempuan berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai makeup artist (MUA) itu pun membenarkan kalau itu memang fotonya, tapi sangat menyayangkan karena Mbak S menggunakannya untuk menipu.

Terlepas dari kasus ini, Okezone berhasil mewawancarai Intan Permata dan sedikit mengulik sisi lain Intan yang punya hobi makeup. Hobi ini ternyata berimbas juga ke momen sakral dalam hidupnya, pernikahan. Apa kaitannya?

Intan menjelaskan, dirinya sudah sejak lama menyukai makeup, namun pada 2015 akhirnya memutuskan untuk jadi MUA Profesional. Dia mengaku kalau dirinya belajar secara otodidak dan 'Barbie Look' dipilihnya sebagai ciri khas dalam merias pengantin.

"Aku memang suka Barbie look karena membuat si perempuan akan terlihat lebih cantik dan manglingin," terangnya pada Okezone melalui pesan singkat, Kamis (8/8/2019).

Barbie look ini yang selalu dia terapkan di wajah kliennya. Intan menjelaskan, untuk bisa mendapatkan look seperti boneka cantik di wajah kliennya, dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Bukan waktu yang lama untuk bisa mencipta look makeup yang fokus pada tampilan mata dan permainan blush-on.

Selain Barbie look, Intan tentunya juga bisa mengaplikasikan makeup tradisional Jawa. Hal ini penting buat Intan karena dalam rangkaian pernikahan, biasanay si pengantin akan berganti baju dari akad, ke pakaian tradisional, hingga ditutup dengan gaun malam. Setiap baju kan punya style makeup yang berbeda.

"Kalau ngerjain Barbie look sejam, untuk yang tradisional look misalnya pakai paes gitu, waktunya sejam juga. Bisa cepet karena kan base makeup nya sudah ada, tinggal menambahkan paesnya saja," tutur Intan Permata.

Aku merias wajahku sendiri saat menikah Ada fakta menarik yang disampaikan Intan Permata pada Okezone. Intan menjelaskan kalau dirinya merias wajah sendiri saat menikah. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembaang orang, bahkan MUA profesional sekali pun tak bisa melakukannya. Menurut penuturan Intan, dirinya bisa melakukannya karena dia memang sudah suka makeup sejak lama. Pengalaman yang membuat dirinya bisa melakukan hal tersebut. "Aku pas nikah ngerias wajah aku sendiri. Ya, dengan gaya Barbie look dan tradisional look. Semuanya aku ngelakuin sendiri. Aku seneng soalnya," ungkap Intan lantas tertawa kecil. Intan menegaskan, memang diperlukan kesabaran yang ekstra saat Anda memutuskan untuk merias wajah sendiri untuk momen pernikahan. Tapi, itu tidak jadi masalah untuk Intan karena dia sudah tahu bagaimana makeup yang pas untuk wajahnya. "Tapi, untuk riasan rambut aku dibantu sama budeku," tambahnya singkat. Di sisi lain, Intan juga memberi sedikit klarifikasi terkait dengan foto pernikahannya yang beredar di masyarakat. Menurut Intan, apa yang ada di media sosial itu keliru. "Yang beredar itu media sosial itu bukan foto pengantn aku, tapi foto klien aku," tegasnya. Setelah itu, Intan membagikan foto pernikahan dirinya yang dilangsungkan pada 2015 khusus pada Okezone. Di foto yang dibagikan ke Okezone, Intan terlihat sangat ayu bersanding dengan suaminya yang sangat gagah. Ada tiga busana yang dikenakan pengantin ini, tradisional, tradisional modern, dan gaun malam. Ketiganya memperlihatkan sosok Intan yang sangat cantik. Ayu banget!