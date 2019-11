Semangat mencoba kegiatan baru ini tentu jadi menyenangkan, terlebih lagi jika mendapatkan dukungan dari orang-orang terkasih di sekitar kita. Perasaan senang inilah yang sepertinya sedang dialami oleh aktris cantik Luna Maya.

Bagaimana tidak, pasalnya Luna Maya diketahui baru saja meluncurkan lini kosmetik miliknya. Sebagaimana pantauan Okezone, Jumat (9/8/2019) di linimasa media sosial, Luna Maya tidak hanya banjir dukungan dari para sahabat, seperti presenter kondang Ayu Dewi dan penyanyi Nindy Ayunda, tapi juga Faisal Nasimuddin.

Pengusaha tajir asal Malaysia tersebut memang dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya. Dukungan penuh dari duda kaya tersebut terungkap melalui komentar yang ia tuliskan di kolom komentar akun Instagram resmi pribadi Luna, @lunamaya.

Faisal mengomentari postingan Luna Maya yang sedang berpose bersama Ayu Dewi dan Nindy Ayunda di acara peluncuran lini kosmetiknya tersebut.

“Awesome, congrats on your @namabeauty.co. All the best to you on your new business endeavors,” tulis Faisal lengkap dengan gambar emoji tersenyum sumringah dan jempol pada kolom komentar postingan Luna Maya.

Sebelumnya mantan kekasih Ariel “Noah” ini terlebih dahulu memperkenalkan produk kategori pertama, yaitu lip cream series sebanyak 12 shades warna. Mulai dari warna nude hingga merah bold. Hal ini terlihat dari postingan Instagram Luna Maya sebelumnya. Luna Maya tampak cantik dengan busana merah. Luna tampak sedang memakai lipstik yang membuat bibirnya merah merona.