Doing my own makeup for our intimate wedding in bali is definitely the right decision 🥰. . Sejujurnya, aku bukan tipe orang yang kalo makeupin diri sendiri tuh niat😂 kemaren itu magernya luar biasa mo dandan dan retouch. Untung 1,5 jam beres smua makeup + rambut. Jadi makeup buat matrimony, complexion aku bikin tipiss biar touchup nya enak, kebetulan juga kulit gak gt bermasalah cm ada jerawat2 bekas pms. Jd makeup tipis masi bisa aman huehehe. Trus pake mantra dan tips yg slalu aku ingetin ke client bride aku biar makeup tahan gak ancur pas pemberkatan😂 ternyata berhasil!! Ahhahaha retouch cuma dikit cuma ganti bulumata jd yg tebel ama tambahin contour ama lipstik huehhe . Nanti makeup tutorialnya menyusul ya geng! Sorry bgt kmren hectic suppeeer gk bsa rekam tutorialnya😭

