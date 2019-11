View this post on Instagram

BOSqiuuu... . Foto ini ngingetin dulu pas nembak Paula.. Dulu dia sombong bosqiuuu.. Pas ditembak pertama kali.. Ogah ogah gituu.. . Padahal sbnrnya mauu bgt ama gueeee.. Keliatan dari mukanya..😋😋 . Jadi kalau nanti kalian ketemu sama perempuan yg "Emoh" dulu mukanya..(yg keliatan ga mau..) Jgn mundur dulu yaa.. Hajar trussssss.. Eeehh... Tp jgn hajarnya pake ngasih2 barang mahal !!! . Hajarnyaa..pelan2 dong.. Telp lg..ketemu lg..jemput lagi.. Kiss pipi boleh laahh..sikit-sikit.. Awwwww... . Kalau sayang..Nanti dia luluh sendiri.. Pemikirannya begini.. "Yg rugi kalau akhirnya ga pacaran..dia kok..Bukan gua .Krn gua orgnya pekerja keras,ga neko2,dll dll." Kita Harus positif thinking ke diri sendiri bosquee..bukan pemikirannya kita ngarep dia supaya jadian".. (Ini harus diingat..) . Karenaaa kalau nanti ga dapet malah stress.. "Duh kok dia ga mau sama gua ya?knp ya..knp ya..??" . (Bener ga ??) . Kalau punya pemikiran positif ke diri sendiri.."ahh dia yg rugi kalau ga pacaran sm gua.yuk kita cari yg lebih baik.." Jadi kalau ga dapet..kitanya masih enteng dan punya value.. . Jgn pernah merendahkan diri sendiri di depan orang yg kita suka bosqiuuu. Ingeet.. laki2 harus punya Wibawa,harga diri,tp dengan porsi secukupnya.kalau berlebihan pun akan annoying.. . Inget yaaa..jangan kasih2 tas,dll .. Susah diajak susah kalau perempuan begitu.. Atau bisa jadi.. cowonya yg Goblok ! Dapetin perempuan caranya dengan beli2in dia barang.. (Cuiihhhh..) . OK BOSSQIUUUUU !!!