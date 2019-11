View this post on Instagram

Horeeeeeeee tanganku digandeng erat macam mau nyebrangin nenek nenek diperempatan lampu merah 😍 . Sering sering boleh kali ah diginiin @simarcell 🙄 . Ini hal kedua yang bikin akutuh senang dalam pernikahan yang 4 bulan lagi menuju 1 dekade.. . Hal pertama tetep ketika terima transferan uang bulanan 💋