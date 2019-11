Sejak melahirkan pada bulan Juni lalu, penyanyi Aura Kasih seakan ingin menyembunyikan wajah anaknya dari publik. Meskipun beberapa kali mengunggah momen kebersamaannya dengan sang buah hati, pelantun lagu ‘Mari Bercinta’ itu hanya memperlihatkan bagian tubuh lain seperti tangan.

Kalaupun ada foto yang memperlihatkan satu badan diambilnya dari jarak jauh atau menghadap belakang. Namun hal berbeda terjadi pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2019, Aura Kasih mengunggah foto dan video yang memperlihatkan wajah anaknya secara jelas.

Pada foto pertama, terlihat ia tengah menggendong bayi yang diberi nama Arabella itu. Sementara di sampingnya ada sang suami. Pada foto terlihat ketiganya kompak memejamkan mata sambil tersenyum penuh cinta.

“With mamãe and papai. 2 days old,” tulis Aura Kasih pada keterangan foto seperti yang Okezone lansir dari akun @aurakasih. Hingga berita ini ditulis, foto tersebut telah disukai lebih dari 80 ribu kali. Selanjutnya ada video yang memperlihatkan bayi perempuan itu ‘diusili’ oleh sang ibu.

Ya, Aura Kasih tampak merekam anaknya dengan efek kamera. Contohnya di sebuah video terlihat anaknya direkam dengan efek pita dan kacamata. Lalu di video lain sang anak direkam dengan efek hiasan bunga di kepala. “Hai my name is arabella 🍃🍃 this is me when i was 1 month’s old,” tulis keterangan pada video.

Selanjutnya di video ketiga, Aura Kasih menunjukkan momen kebersamaannya dengan sang putri. Keduanya terlihat tengah tidur bersebelahan. Aura Kasih tampak memonyongkan bibir lalu mencium anaknya. Ia juga sempat tersenyum simpul ketika melihat tingkah Arabella.

Unggahan foto dan video itu tentu saja langsung mendapatkan reaksi dari para pengikut Aura Kasih di media sosial. Sebab bisa dikatakan mereka telah lama menantikan rupa wajah anak dari idolanya. Tak heran ada ratusan komentar yang ditinggalkan.

Contohnya komentar yang dituliskan oleh akun @ivandersetiawan. “Alhamdulillah udah kliatan wajahnya adek kecil,” tulisnya. Ada pula akun @mutmainah__ yang menuliskan, “akhirnyaaa💛.” Lalu akun @depurri96 berkomentar, “Bulee bnaget.. mama nya cantik bapaknya ganteng anaknya luarbiasa.” Hal senada juga diungkapkan oleh akun @siti_mom_akira_ali. “Senyumnya mirip ibu hidung nya mirip ayah lucu eemeesh banget,” tulisnya pada kolom komentar. Kalau menurut Anda, bagaimana rupa wajah anak Aura Kasih?