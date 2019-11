BRAND jam tangan fashion yang didirikan oleh Lesa Bennett dan Jemma Fennings, Olivia Burton, kembali meluncurkan koleksi jam tangan dan perhiasan. Kali ini, tema yang diusung adalah Under the Sea.

Ini merupakan pertama kalinya Olivia Burton menampilkan koleksi bawah laut. Mereka membawa potongan-potongan dasar laut, yang kemudian diaplikasikan lewat karyanya yang indah.

Koleksi perhiasan 12-piece tersebut, dibalut dengan kristal pastel Swarovski dan mutiara imitasi. Sangat ideal untuk diletakkan di samping jam tangan untuk sentuhan akhir yang sempurna.

Olivia Burton mengambil inspirasi dari dunia misterius Under the Sea dan telah melihat keindahan lautan untuk menginspirasi koleksi ini.

Desain-desain ini termasuk cetakan baru yang indah yang meniru gelombang laut, berlapiskan ibu-mutiara dan detail cangkang yang mungil.

Selain itu, Olivia Burton juga memperkenalkan duo The Wishing Wave, yang menampilkan Glitter Dial baru ombré, dial berlapis glitter yang menampilkan kristal Swarovski Aurora Borealis, menari-nari di sekeliling dial. Koleksi ini juga mencakup desain ramah-vegan, di tali Biru Vegan Kapur.

Olivia Burton Under the Sea dan koleksi AW19 tersedia di: Olivia Burton Plaza Indonesia, Olivia Burton Pakuwon Surabaya, Toko Pusat di Grand Indonesia, The Watch Co. Grand Indonesia, The Watch Co. Pondok Indah Mall, The Watch Co. Senayan City, The Watch Co. Lippo Mall Puri, dan www.thewatch.co

Sekadar informasi, merek aksesoris Inggris ini didirikan oleh Jemma dan Lesa, yang bertemu pada hari pertama mereka di London College of Fashion. Mereka terikat pada kecintaan akan desain, hasrat untuk memulai bisnis mereka sendiri dan perjuangan bersama untuk menemukan jam tangan yang ingin mereka kenakan Sebagai pecinta vintage, pasangan ini telah menjelajah pasar antik untuk menemukan arloji. Sayangnya, meskipun cantik roda gigi jam tangan itu sering sudah dalam kondisi yang tidak baik. Setelah lulus, para gadis ini pun melanjutkan membeli pakaian, menghabiskan waktu di berbagai merek pakaian seperti Topshop. ASOS dan Selfridges. Sampai suatu hari di tahun 2011, ketika Jemma dan Lesa membuat sebuah keputusan penting, mereka berhenti dari pekerjaan mereka dan mulai membuat jam tangan mereka yang unik. Olivia Burton pun memulai debut koleksi pertamanya pada September 2012. Gayanya yang mengilhami, gaya yang dapat dikoleksi, yang sekarang termasuk jajaran perhiasan mencolok, terinspirasi oleh penemuan-penemuan vintage dan tren catwalk terbaru.