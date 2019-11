Penampilan Aurel Hermansyah kerap menyita perhatian. Setiap harinya, putri pertama Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini selalu tampil menarik dengan tampilan yang semakin dewasa.

Belum lama ini Aurel Hermansyah mengubah warna rambutnya menjadi dark chocolate dengan sentuhan highlight. Sontak, ini membuat publik terkejut karena dengan warna tersebut, Aurel semakin terlihat seksi dan dewasa.

Nah, karena waktu, warna rambut tersebut pun memudar dan kini rambut Aurel menjadi blonde highlight yang jika dilihat lebih pas dibandingkan dengan warna rambut pertama kalinya. Dengan warna yang lebih cerah, wajah Aurel pun ikut terlihat bersinar. Highlight di rambutnya pun memberi kesan chic yang manis.

Di kesempatan ini, Okezone coba menunjukan pada Anda bagaimana tampilan Aurel dengan rambut 'lunturan' sebelumnya dan memang benar-benar mengubah tampilannya.

1. Casual chic

Anda bisa lihat di sini, dengan warna rambut yang lebih cerah, wajah Aurel Hermansyah pun ikut bersinar. Gayanya yang semakin dewasa pun ikut memperkuat image-nya sekarang. Perpaduan outfit oranye dan putih membuatnya pun terlihat fresh.

2. So Gourgeous





Di postingan ini, Aurel benar-benar seperti ingin bicara ke publik kalau dirinya memang menyerap banyak pengaruh Krisdayanti dalam berpenampilan. Ya, Aurel pun tampaknya menyukai sesuatu yang glamour seperti di foto ini.

Dengan rambut blonde highlight-nya, Aurel Hermansyah mengenakan long sleeve white dengan aksen three botton sebagai aksennya. Lalu, anting statement dia kenakan sebagia tambahannya. Riasan wajahnya? Jangan ditanya. So bold and that's gorgeous!

3. Rock and Roll Girl





Tidak melulu mengenakan gaun dan perhiasan mewah, Aurel pun cukup eksploratif dalam berpenampilan. Dia sadar kalau rambutnya kini cukup menarik perhatian, so dia memilih mengenakan pakaian serba hitam untuk menunjukan keindahan rambutnya.

Di momen ini, Aurel memilih mengenakan leather jacket yang dipadukan dengan wide hat hitam. Kembali, makeup yang ditampilkan Aurel sangat cantik dengan fokus perhatian pada bagian matanya.

4. All Black with Mommy





Berada di Paris, Aurel dan Ashanty tampil serasi mengenakan all black outfit. Aurel dengan rambut blonde-nya menyita perhatian, terlebih black dress yang dia kenakan memberi kesan strong as statement. Yellow sunglasses pun dia sematkan untuk memberi kesan cool.

Di sampingnya, Ashanty memilih pakaian casual tapi dengan sentuhan masculine di bagian pants dan angkle boots. Dua perempuan keren dalam satu frame dan mereka berhasil menyihir fans-nya. Bukan begitu?