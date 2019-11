View this post on Instagram

Nikita Mirzani... @nikitamirzanimawardi_17 Siapa sih yg ga kenal beliau.. Yg (kata banyak org) kerjanya cuma bikin sensasi.. But it works, kita semua selalu membicarakan dia.. Mau itu sensasi atau apapun., Kalian semua ingat beliau.. Saya, Kalina.. Mengenal beliau secara pribadi, ada ga sih sebelnya sm dia.. Pasti ada, begitu jg sebaliknya.. Krn dia jg manusia biasa, ga usah munafik. Kita jg sering koq bikin masalah yg kadang bikin org lain sakit hati, bedanya apa yg dia lakukan kedengeran sana sini... Sebagai teman dia akan membela temannya mati2an.. Itu yg saya tau., Sebagai ibu, saya melihat dgn mata kepala saya sendiri, selama 2 minggu saya liburan bareng beliau., Dia yg urus anaknya, sendiri!!! Suapin anaknya, mandi berdua dgn Azka di bath tub.. Nyanyi2.. Dlm hati saya “koq beda sama yg di blg org2 ttg Nikita yah??” Tak kenal maka tak sayang 😊 Dan yg pasti, Azka sangat sayang sama aminya.. Saya mengatakan semua ini bkn krn saya mau membela dia, tp itu fakta yg saya lihat. Bagaimana perjuangannya sebagai seorang single parent dr 3 anaknya.. Seperti apa dia menangis memikirkan semua mslh dlm hidupnya.. Dia kerja, banting tulang utk anak2nya.. Dan dia sangat memikirkan pendidikan utk anak2nya... Kalau ada yg blg dia ibu yg tdk baik, cobalah kita bercermin... Kita yg mengaku sebagai seorang ibu, PASTI jg pernah melakukan hal diluar kemauan kita.. Contoh marah sama anak, kesel, ngomelin anak., WAJAR!!! Dibalik semua itu, bkn berarti kita tdk layak dlm mengasuh anak kan? ??.. Kemanapun beliau pergi, sebisa mungkin dia ajak anak2nya.. Km itu wanita kuat dek.. Ga semua org bs seperti km... Bnyk yg blg kita ada mslh krn jarang ketemu, tp biarlah mrk dgn komen2nya.. Yg tau itu kita.. Semangat ya dek... Km ibu yg baik.. Ibu yg luar biasa utk ketiga malaikat kecil km... Km pasti bs lewati semuanya.. ❤️K