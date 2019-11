HUBUNGAN percintaanmu dengan si dia sudah terjalin lama. Kamu dan si dia pun mulai merasa nyaman satu sama lain, begitu pula dalam urusan bercinta. Namun, kadang karena saking nyamannya, kamu dan si dia malah jadi malas bercinta.

Eits, hati-hati jangan biarkan api asmara berdua jadi meredup atau malah padam. Yuk, panaskan kembali acara bercinta berdua supaya orgasme bisa jadi lebih dahsyat lagi, hingga hubungan berdua tambah mesra dan makin lengket.

Nah, untuk itulah, kami pun khusus mencari informasi penting untuk Okezoners agar bisa meraih maupun memberikan orgasme lebih dahsyat lagi buat sang kekasih. Berikut ini adalah informasi seputar orgasme yang dipaparkan oleh Anna Klepchukova, MD di website flo.health. Yuk, kita pelajari bersama!

1. Lakukan foreplay lebih lama

Masih banyak di antara kita yang ternyata meremehkan foreplay atau “permainan” awal sebelum acara bercinta. Foreplay ternyata berperan penting untuk membangkitkan gairah seorang perempuan hingga nantinya mampu meraih orgasme saat bercinta.

Foreplay yang baik akan berefek memuaskan baik secara fisik maupun emosional. Tahap pemanasan sebelum bercinta ini, bisa dilakukan dengan saling sentuh, saling peluk, mencium, membelai.

Dalam tahap ini, perempuan akan merasa dirinya begitu diinginkan oleh sang pria kekasih hati, hingga memicu area seputar Miss Cheerful jadi terasa lebih lembap. Lubrikasi alami ini jadi kunci hubungan intim yang nyaman dan sukses, lho!

Teknik pemanasan sebelum bercinta ini tentu saja tergantung pada masing-masing pasangan. Kamu bisa mulai dengan menggenggam jemari sang belahan jiwa, melumat bibirnya atau membisikkan cinta di telinganya. Sebuah studi di Journal of Sex Research menemukan fakta bahwa baik pria maupun wanita butuh setidaknya 18 menit foreplay atau tahap pemanasan sebelum bercinta.

2. Sentuh klitoris si dia

Klitoris boleh juga disebut sebagai kunci kenikmatan seksual wanita. Sayangnya, banyak orang yang tak tahu apa itu klitoris. Klitoris adalah organ seks pada vagina yang berfungsi untuk rangsangan seksual.

Klitoris bisa ditemukan di antara dua bibir Miss V, dapat dideskripsikan sebagai “tombol”. Jadi ini adalah bagian paling sensitif dari tubuh perempuan yang wajib kamu sentuh bila ingin membangkitkan hasrat bercintanya.

Jika ingin membuat pasanganmu lebih membara di ranjang, maka berilah stimulasi di seputar klitorisnya. Stimulasi klitoris bisa dilakukan dengan menggunakan lidah, jari-jemarimu atau dengan menggunakan sex toys. Cermati ekspresi pasangan saat kamu menstimulasi “tombol” bercintanya. Dari situ kamu akan paham, teknik mana yang paling ampuh membawanya “terbang” meraih orgasme.

3. Latihan kegel bisa menguatkan otot pinggul

Banyak di antara kita pernah mendengar istilah kegels. Tapi tahukah kamu bahwa senam kegel tidak hanya berfungsi bisa mengurangi beser atau keinginan buang air kecil? Para perempuan yang rutin berlatih kegel ternyata mengaku bahwa tidak hanya memberi efek positif mengurangi beser namun juga bisa membuat mereka meraih kepuasan seks lebih dahsyat lagi.

Nah, para perempuan bisa meraih orgasme lebih hebat lagi dengan berlatih kegel untuk menguatkan otot-otot pinggul. Kabar baik lainnya, latihan Kegel bisa mendongkrak sirkulasi darah ke Miss V, membuat seks terasa lebih nyaman, sekaligus memompa rasa percaya dirimu saat sedang beraksi di tempat tidur bersama suami. Hmm, layak untuk dicoba, bukan?

4. Temukan posisi bercinta ternyaman

Posisi terbaik untuk meraih orgasme adalah yang memungkinkan Anda memberi stimulasi maksimal pada klitoris atau G-spot. Walau ini berbeda pada setiap orang, namun sex educators merekomendasikan posisi dari belakang atau “doggy style”. Posisi ini memungkinkan Mr. Happy menekan G-spot sehingga si dia bisa mencapai orgasme.

Posisi lain yang bisa kamu coba adalah “woman on top”. Kali ini, perempuan yang pegang kendali, posisi ini memberi stimulasi maksimal pada G-spot, dan mengontrol penetrasi Mr. Happy. Kamu juga bisa mengontrol dengan mudah tempo bercinta, kedalaman dan angle penetrasi. Hmm, dijamin kamu dan si dia bakal terbang ke puncak asmara bersama-sama.

5. Berani nyatakan keinginanmu

Yes, Kegel bisa menguatkan otot-otot pinggul. Mencoba berbagai macam posisi juga bisa membuat sensasi bercinta lebih intens. Foreplay bisa membantu lubrikasi lebih baik lagi. Tapi satu hal yang nggak kalah penting adalah keterbukaan komunikasi dengan si dia.

Selama ini, apakah kamu sudah berani nyatakan keinginanmu saat bercinta? Komunikasi yang jujur dan terbuka antara kamu berdua bisa membuat acara bercinta jadi lebih dahsyat lho! Saat kamu berdua bisa bicara terbuka di tempat tidur tentang posisi bercinta yang paling disuka, fantasi bercinta yang diinginkan, itu bisa membantu meraih orgasme lebih dahsyat lagi. Ayo, mulai sekarang ngobrol deh tentang hasrat bercintamu yang belum pernah disentuh si dia.

6. Temukan tempo bercinta yang tepat

Banyak di antara pasangan yang menyatakan tidak bisa mencapai orgasme karena salah satu dari mereka sampai di garis finish lebih cepat. Nah, kamu dan si dia harus bisa menjaga tempo bercinta agar berdua bisa mencapai garis finish bercinta setidaknya dalam tempo yang berdekatan.

Bagaimana caranya? Sang pria bisa mulai dengan “serangan” bertempo lambat, kemudian tambah sedikit kecepatan agar pasangannya bisa terstimulasi dengan baik, kemudian melambat beberapa saat, lalu bisa gas pol hingga berdua mencapai orgasme.

7. Tambahkan lubrikasi

Salah satu cara untuk membuat orgasme jadi lebih intens lagi, jangan ragu tambahkan gel atau minyak khusus untuk membuat organ intim jadi lebih lembap. Lubrikasi bisa menambah intens orgasme pada perempuan.

8. Pikiran rileks

Setiap pasangan tentu menginginkan hubungan seks yang intens. Untuk itu, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi suksesnya acara bercinta mulai dari stimulasi klitoris, posisi bercinta yang tepat, lubrikasi, kegel dan juga komunikasi terbuka antara kamu dan si dia.

Namun ingat ya, satu faktor penting yang juga bisa membantu kamu meraih orgasme lebih intens adalah pikiran yang rileks. Saat kamu dan si dia sedang memadu asmara, fokuskan pikiran pada sentuhannya, rasakan setiap sensasi yang tercipta. Jaga agar pikiran tetap rileks, jangan biarkan melayang memikirkan problema di kantor, misalnya. Nah, tunggu apalagi? Kini kamu sudah memahami.

8 tips yang bisa bikin acara bercinta jadi lebih dahsyat. Praktikkan segera malam ini? Why not, Dear? Reach the stars together with your loved one!