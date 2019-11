BELUM lama ini, mantan Ratu kecantikan asal Rusia, Oksana Voevodina ramai menghiasi pemberitaan media sehubungan dengan perceraiannya dengan mantan Raja Kelantan, Sultan Muhammad V.

Sempat tidak ada kabar lagi setelahnya, Oksana Voevodina kembali muncul ke publik tampak siap membicarakan seputar kehidupan perkawinannya bersama mantan suami, melalui curahan hatinya yang ia tuangkan lewat akun Instagram pribadinya.

Wanita 27 tahun ini, pada 4 September 2019, Oksana mengunggah potret candid dirinya bersama Sultan Muhammad. Dalam foto tersebut, terlihat keduanya tengah asyik bersantap malam romantis nan mesra.

Dalam keterangan foto yang ia tulis, Oksana Voevodina menuturkan kala itu sejak pertemuan pertama ia langsung mengetahui bahwa sosok Sultan Muhammad V akan menjadi pria dari anak-anaknya.

Oksana juga mengungkapkan, bagaimana saat itu Sultan bercerita kepada dirinya bahwa selama ini wanita selalu hanya memanfaatkan diri dan status sosial yang ia miliki hanya demi uang. Sultan juga disebutkan mengaku bahwa sebetulnya bisa menjadi seorang ayah dan memiliki anak adalah mimpi terbesar dalam hidupnya.

Masih dalam keterangan yang sama, wanita yang menjadi mualaf saat menikah dengan Sultan ini juga bernostalgia perihal saat itu ia melihat Sultan melakukan ibadah salat, yang menjadi momen pertama kali dalam hidup Oksana melihat langsung orang Muslim melakukan salat. Oksana menuliskan, saat pertama kali berkenalan, ketika itu dirinya menganggap sang Sultan hanya bergurau saat memperkenalkan dirinya sebagai Raja dari Malaysia.

"Setelah gelaran acara, kami makan malam. Di sini lah kami berdua bertemu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai raja dari Malaysia. Aku pikir hanya bercanda, dan aku membalas gurauan tersebut dengan mengatakan aku juga ratu dari Moskow,” tulis Oksana.

Curahan hati Oksana ini bisa dibilang cukup mengejutkan, mengingat selama ini ia dikenal malu-malu mengungkapkan hubungannya dengan Sultan, menolak untuk secara langsung membahas spekulasi media tentang perceraian dan kadang-kadang masih bersikeras bahwa mereka masih menjadi pasangan suami-istri.

Bahkan ketika banyak berita soal perceraian mereka media, Oksana terus menggunggah foto-foto putranya, Ismail Leon yang lahir pada 21 Mei 2019 lalu, dan berbagi pengalamannya tentang hidupnya kini sebagai seorang ibu.

Namun akhirnya, Oksana mengisyaratkan kini ia tak segan untuk membuka tabir pernikahannya. Salah satunya dengan mengunggah foto selfie dirinya bersama Sultan, dengan keterangan foto yang menyiratkan sekarang ia siap untuk menuturkan kisah yang sebenarnya.

"Before, I was not ready to reveal my story... Maybe, if I tell you the truth, I will feel better...but I just don't want to hurt anyone," tulisnya. Demikian seperti dilapor Asiaone, Jumat (6/9/2019).