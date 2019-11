MAUDY Ayunda akhirnya berangkat ke Negeri Paman Sam untuk menggapai impiannya. Ya, setelah sempat dilema memilih dua kampus paling bergengsi di dunia, Maudy akhirnya menjatuhkan pilihannya ke Standford University.

Melalui unggahan terbarunya, Maudy Ayunda pun pamit kepada para penggemar dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa serta dukungannya. Tak tanggung-tanggung ia merilis sebuah lagu perpisahan berjudul "goodbye".

Selain mengumumkan single terbarunya, dalam keterangan foto, Maudy menuliskan sebuah untaian kata perpisahan dengan sangat baik.

"Aku menulis lagu ini dua bulan lalu, setelah pikiran untuk meninggalkan tempat ini memenuhi kepala ku. Untuk beberapa alasan, pergi untuk meninggalkan tempat ini sangat sulit. Sebagian dari jiwaku ingin tetap tinggal, dan sebagian lainnya ingin menjelajahi dunia," tulis Maudy dua hari lalu, 5 September 2019.

Ia menambahkan bahwa lirik lagu "goodbye" benar-benar dibuat dari hatinya yang terdalam, dan sangat jujur. Bahkan, menjadi salah satu lagu paling personal yang pernah ia buat.

Kemarin, Maudy Ayunda lagi-lagi bikin netizen mengharu biru setelah mengunggah foto perpisahan dengan keluarganya. Hasil pantauan Okezone, foto tersebut tampaknya diabadikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta menjelang keberangkatannya.

Maudy tampak memeluk erat sang adik tercinta dan kedua orangtuanya. Meski mereka melemparkan senyum ke arah kamera, namun rona kesedihan sangat jelas di wajah Maudy. Kedua matanya terlihat sembab dan agak sedikit bengkak.

"Last hugs. Can't quite believe it but here we are. See you soon," tulis Maudy pada keterangan foto.

Alhasil, foto tersebut berhasil menyita perhatian netizen dan sederet selebriti Indonesia. Kolom komentar Maudy langsung dibanjiri oleh ucapan selamat dan doa mereka.

"All the best Maudy, kami akan sangat merindukanmu," tulis Dee Lestari.

"Semoga beruntung Maudy dan selamat bersenang-senang," tulis Tasya Kamila.

"Semua yang terbaik ya cantik," tulis Melly Goeslaw.

"All the best in Stanford, ka Mod! Alwaysss love from Malaysia," tulis akun nik.aisha.

"Ga tau harus komen apa, speechless bangett. Intinya sukses selalu dan tetap membumi yaa ma role model, I WUF YAAA REALLYYYY MUCH. U dnt know how much your story had big influence to mu whole life till now. Since i've know u, u change my perspective about learning itself. So now u'r gonna leage us for taking ur next study program. Stay healthy n comeback with new achievement soon!!! Sincerely, farrast (no one)," tulis akun farras.taqy.