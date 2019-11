Menjalin kehidupan sebagai suami istri memang harus mampu memainkan peran satu sama lain. Sebagai pasangan, suami istri pasti ingin menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Terkadang, sebagian orang menunjukkan sikap berlebihan.

Seperti salah satu kisah yang dilansir dari vt.co, Selasa (10/9/19), belum lama ini warganet dihebohkan dengan unggahan foto dari akun Courtney Lee Johson yang memperlihatkan seorang laki-laki berdiri di pinggir kursi pesawat dan terlihat seorang perempuan yang terbaring tidur di kursi.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj— Courtney Lee Johnson (@courtneylj_) September 6, 2019