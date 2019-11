Masalah yang datang berulang kali membuat Marshanda kini tampil sebagai sosok yang semakin kuat. Ia sering diundang sebagai motivator. Lewat akun media sosialnya, perempuan yang akrab disapa Chacha itu juga giat membicarakan mengenai kesehatan mental dan komitmen.

Ya, pernah gagal membangun rumah tangga nyatanya tak membuat Marshanda merasa trauma. Beberapa kali ia menjalin hubungan dengan seorang pria. Perempuan kelahiran 10 Agustus 1989 itu juga sering membicarakan pandangannya soal cinta.

Salah satu contohnya baru-baru ini ia mengunggah puisi tentang cinta lewat keterangan foto di akun Instagram pribadinya, @marshanda99.

Berikut isi puisi Marshanda seperti yang Okezone kutip, Senin (16/9/2019) :

“Love is spilling into me

Love is spilling out of me

I am overwhelmed

Its unbearably handled well

Love pouring into me

Love pouring out of me

I am in tears

It’s painfully beautiful

Love lights me up

Love burns my hell out

And it kills all should’ve would’ve could’ves and reincarnate them into an angel

Taking care of me

In me.

Love is truth

Love is every poetry written under the aurora of our own spirit

Love is war in heaven

It’s tasty and tempting and it asks you to stop, wonder, and watch.

It’s a masterpiece breathing timelessly

Love.

I am overwhelmed

I am possessed

How can life be so beautiful?

After I died again and again.

At the end.

It is the reason.

That was the reason why.

Love.”

Pada bait pertama Marshanda mengungkapkan cinta datang melimpah kepadanya. Ia juga melimpahkan cinta yang banyak. Walaupun sempat merasa kewalahan, semuanya bisa ditangani dengan sangat baik.

Lalu bait dua berisi ungkapan bila cinta datang mengalir kepadanya dan mencurahkan hatinya. Hal itu membuat ia menangis karena cinta terasa sangat indah tapi juga menyakitkan. Di bait ketiga dikatakan cinta menerangi dan terasa membakar. Cinta dapat membunuh segala sesuatu yang seharusnya dan bereinkarnasi menjadi malaikat. Perubahan itu membuat cinta menjadi merawatnya.

Pada bait keempat diungkapkan cinta adalah kebenaran, puisi yang ditulis di bawah aurora roh, dan perang di surga. Cinta terasa nikmat dan menggoda, namun terkadang cinta harus berhenti, membuat bertanya-tanya, dan hanya untuk diperhatikan. Tapi cinta adalah mahakarya yang bernafas tanpa batas waktu.

Terakhir Marshanda mengungkapkan cinta membuatnya kewalahan tapi membuat kehidupan bisa terasa begitu indah. Meskipun sudah berulang kali merasa sakit hati, tetap saja cinta menjadi alasan untuk bertahan.