MENGATUR keuangan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan oleh keluarga. Bahkan, Anda juga harus menyiapkan warisan demi bekal masa depan.

Sayangnya tidak semua orang paham dengan cara mengelola dana warisan lewat investasi. Karenanya, lewat Event High Tea with HighEnd, kalangan sosialita diajak untuk berinvestasi yang benar. Lewat tema "Treasuring is Caring" mereka diperkenalkan bagaimana merencanakan investasi dana warisan sejak dini.

"Acara High Tea with HighEnd ini setiap bulan memang mirip-mirip. Cuma bedanya kali ini kita edukasi tentang preparing for the future (warisan). Apa yang bisa kita siapin di hari tua kita, buat anak-anak kita," ucap Editor in Chief HighEnd Magazine Lysia Jessica di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Di kalangan keluarga milenial, keamanan finansial sangat penting dijaga. Terutama bagi para pebisnis muda, yang punya aspirasi serta ambisi untuk memberikan hal terbaik kepada orang-orang terdekat.

Aktor Ferry Salim pun salah satu orang yang selalu memikirkan pos-pos keuangan keluarganya. Dia juga berbagi tips mudah berinvestasi, serta mengatur keuangan sehari-hari.

"Kalau keuangan di keluarga saya tetap pantau. Misalnya melihat penghasilan berapa, berapa uang yang masuk tabungan, untuk investasi dan kegunaan kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk berbelanja dan liburan itu perlu diposkan," imbuhnya. Menurutnya, agar kondisi keuangan sebuah keluarga tidak kocar-kacir, para suami-istri harus saling berdiskusi. Sebab, setiap keluarga pasti punya kebutuhan berbeda-beda. Jadi, harus ada keuangan yang diprioritaskan untuk dipakai sehari-hari atau investasi jangka panjang. Dari acara ini, selain ada sesi sharing mengenai investasi dana warisan, para sosialita juga atraktif dalam membahas makeup dan skin care, fashion styling, serta menyaksikan trunk show dari sebuah merek batik ternama di Indonesia. Ada juga lelang perhiasan berlian, yang mana hasil penjualannya disumbangkan ke Yayasan SLB Sana Dharma. Mereka pun menikmati acara sembari menikmati kudapan lezat Chinese food hingga sore hari.