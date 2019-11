SETIAP orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan mengoleksi berbagai macam karakter action figure. Meskipun bukanlah hobi yang murah, tapi mengoleksi action figure dapat menghilangkan stress bagi pemiliknya.

Tentunya banyak action figure yang bisa ditemukan dengan mudah di pasaran. Namun tahukah Anda terdapat action figure terlaris sepanjang masa? Merangkum dari berbagai sumber, Okezone akan membagikannya untuk Anda.

1. Gundam

Foto: Istimewa

Gundam bisa dibilang sebagai salah satu action figure abadi yang selalu diminati oleh para kolektor. Banyaknya varian gundam dengan berbagai bentuk dan komponen yang sangat detail membuat barang ini sangat bagus untuk dikoleksi.

2. Marvel Hero

Foto: Sideshow

Jika tiga action figure sebelumnya berasal dari Jepang, maka beberapa superhero Marvel juga turut menjadi buruan para kolektor. Beberapa di antaranya adalah Spiderman, Ironman, Hulk, Captain America, Deadpool dan masih banyak lainnya.

3. One Piece

Foto: Hueisha

One Piece terkenal dengan alur ceritanya yang menarik. Sama seperti Naruto, One Piece juga menjadi action figure yang digemari oleh para kolektor. Saat ini terdapat banyak action figure One Piece yang dijual bebas dan sebagian lainnya dibuat secara limited edition.

4. Naruto

Foto: Hulu

Tokoh animasi ninja ini juga memiliki daya tarik tersendiri hingga digemari oleh para kolektor action figure. Banyaknya karakter serial Naruto lengkap dengan pakaian maupun jurus mematikannya, membuat action figure ini sangat diburu di pasaran.

5. Dragon Ball

Foto: Wiki

Dragon Ball memang memiliki tempat di hati penggemarnya. Tak aneh apabila action figure yang satu ini bisa dibilang legendaris dan menjadi buruan para kolektor. Sama seperti Gundam, Dragon Ball juga memiliki penggemar abadi yang tak lekang oleh waktu.