Sosok Meghan Markle sebelum menyandang status anggota keluarga kerajaan Inggris, memang sudah dikenal publik sebagai seorang aktris. Meghan meraih puncak popularitasnya, lewat serial drama legal, “Suits”.

Meghan Markle memerankan karakter Rachel, sejak musim tayang pertama sampai musim tayang ketujuh, tepatnya sejak 2011 hingga 2017.

Kini, di musim tayang ke-10, serial drama yang melambungkan nama Meghan telah memasuki musim tayang terakhir. Artinya serial “Suits” ini akan tamat, tidak lagi tayang.

Tayang selama 10 musim, tentu banyak memori yang melibatkan sosok Meghan Markle di dalamnya. Contohnya seperti diungkapkan oleh aktor, Patrick J. Adams pemeran suami Meghan dalam serial drama yang ditayangkan di stasiun televisi USA Network ini.

Melalui akun laman Instagram resmi pribadinya, Patrick mengunggah foto-foto Meghan, sang “istri” yang selama ini belum pernah terungkap ke hadapan publik.

Patrick mengunggah candid di balik layar Meghan Markle. Terlihat Meghan begitu fierce dalam posisi berdiri di set ruang pengadilan. Dia mengenakan blus dan rok pensil high waist warna abu-abu dipadukan bersama sepatu hak tinggi model pumps.

Nostalgia ala Patrick ternyata tidak cukup sampai di sini. Patrick juga mengunggah potret seksinya Meghan saat sedang bersantai di sela-sela proses syuting.

Tampak Meghan berbaring di lantai ruangan kantor mengenakan setelan kemeja putih dan rok span mini. Bertelanjang kaki, Meghan memposisikan kaki jenjangnya di rak kabinet. Ditemani sang rekan, aktris Sarah Rafferty yang memerankan karakter Donna Roberta sang sekretaris.

Sementara di foto ketiga, Meghan terlihat bersantai dengan mengenakan bathrobe atau jubah mandi warna putih.

Kemudian di foto keempat, ada Meghan yang tersenyum sumringah sambil memegang payung di tengah hujan.

“The best family you can ask for," tulis Patrick sebagai keterangan foto. Demikian seperti dilansir Usatoday, Rabu (25/9/2019).