Siapa yang tidak ingin wajahnya awet muda? Biar wajah terlihat awet muda, biasanya perempuan melakukan perawatan seperti botox, facial siput dan plasenta yang pastinya perlu biaya tak sedikit. Padahal, kalau mau awet muda kamu bisa andalkan tomat, kok bisa?

Tomat kaya antioksidan dan vitamin C yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Buah ini juga sumber potasium, magnesium, vitamin A dan B. Karenanya, selain memberi manfaat gizi, tomat juga mengatasi kulit kering dan garis-garis halus yang membuatmu terlihat awet muda.

Berikut manfaat tomat yang bisa membuat kamu awet muda seperti dilansir Okezone dari Thehealthsite :

Menghilangkan sel darah mati

Menurut penelitian yang diterbitkan Departemen Teknologi Farmasi, Tamil Nadu, enzim dalam tomat dapat membantu menghilangkan sel kulit mati. Anda bisa membuat scrub dengan mencampur tomat dengan gula. Gosok scrub pada tubuh, cara ini akan sangat membantu untuk menghilangkan sel darah mati dan meregenerasi kulit. Wajahmu akan bersinar dan terlihat awet muda!

Melindungi dari kanker kulit

Menurut sebuah penelitian dalam Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases (IJNPND), pada tahun 2018, tomat mengandung likopen - karotenoid yang memiliki sifat antikanker. Sementara, paparan sinar matahari yang berbahaya dapat menyebabkan kanker kulit non-melanoma. Konsumsi tomat rutin dapat membantu mengurangi risiko ini.

Efek antikanker dari likopen masih dalam pembahasan, dan belum ada penelitian pada manusia. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa makan tomat dapat mengurangi risiko berkembangnya tumor.

Mengurangi risiko terbakar sinar matahari

Karotenoid likopen, phytofluene, fitoena dalam tomat memiliki sifat pelindung terhadap sinar UV, tapi bukan pengganti tabir surya. Menurut penelitian di National Institute of Health Amerika Serikat, mengonsumsi tomat dapat mengurangi efek radiasi UV pada kulit.

Mempercepat proses penyembuhan luka

Kandungan vitamin C dalam tomat meningkatkan pertumbuhan jaringan ikat. Hal ini membantu memperbaiki luka dan mempercepat proses penyembuhannya. Menurut Departemen Pertanian AS, satu cangkir tomat (128gr) mengandung 30 gram vitamin C. Tetapi, masih belum ada penelitian konklusif yang membuktikan bahwa mengoleskan tomat pada kulit dapat memberi manfaat penyembuhan.

Atasi peradangan kulit

Menurut National Institute of Health AS, likopen, beta karoten, lutein, vitamin E dan C dalam tomat memiliki efek antiinflamasi. Ketika dioleskan langsung ke kulit, dapat mengurangi iritasi dan peradangan yang disebabkan oleh sengatan matahari.