CHAIRMAN MNC Group, Hary Tanoeseodibjo hari ini merayakan ulang tahunnya ke 54. Berbagai ucapan dan doa diterimanya dari para kerabat, rekan kerja, dan kolega. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri tercinta, Liliana Tanoesoedibjo.

Lewat akun Instagram pribadinya, Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan ‘Selamat Ulang Tahun’ dengan mengunggah serangkaian foto. Foto-foto tersebut memperlihatkan kebersamaannya dengan sang suami, Hary Tanoesoedibjo atau yang dikenal juga dengan nama Hary Tanoe.

Ada pula foto yang menunjukkan kebersamaan suaminya bersama anak-anak dan para cucu. Pada keterangan foto, Liliana menuliskan pesan manis untuk sang suami.

“🌼🌼🌼Happy Birthday to the one that I love @hary.tanoesoedibjo He is the only man who always stands beside me to be my partner of life forever 🙏🏻 Thankyou God for the amazing gift you give to me and my family 🙏🏻👼,” tulisnya seperti yang Okezone kutip dari akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo, Kamis (26/9/2019).

Melalui tulisan tersebut Liliana Tanoesoedibjo menyebutkan Hary Tanoe adalah sosok pria yang selalu berada di sisinya untuk menjadi partner seumur hidup. Baginya, sang suami adalah hadiah istimewa yang diberikan oleh Tuhan untuknya dan kelima anaknya.

Hingga berita ini ditulis, foto tersebut telah disukai lebih dari 10 ribu kali. Banyak pula yang meninggalkan komentar dengan mengucapkan selamat dan memanjatkan doa. Contoh akun @margaretvivi yang menulis, “Happy Birthday utk Bpk Harytanoe panjang umur sehat selalu JBU & Family🙏😇.” Ada juga akun @charles_vanstreett yang menuliskan komentar serupa. “Selamat Ulang Tahun Pak @hary.tanoesoedibjo Semoga Sehat Selalu. Sukses Selalu Buat Keluarga.GBU 😊😊,” tulisnya. Ucapan dari anak-anak Tak hanya dari sang istri, Hary Tanoe juga mendapatkan ucapan selamat dari anak-anaknya. Melalui unggahan sebuah foto, anak pertamanya yaitu Angela Tanoesoedibjo menuliskan pesan, “My September Duo. #HappyBirthdayGrandpapa ❤️ @hary.tanoesoedibjo.” Kemudian ada Valencia Tanoesoedibjo yang juga mengucapkan selamat melalui Insta Story. “Happy bday pak boss, aka my dad and my role model. Wishing you all the best on your 54th, old man 👴🏻hehehehehehe,” tulis Valen. Sementara cara berbeda dipilih oleh Jessica Tanoesoedibjo. Dirinya memilih membawakan lagu dalam Manajer Forum XLII di iNews Tower sebagai persembahan kado ulang tahun untuk sang ayah. Bahkan Jessica meminta ayah dan ibunya yaitu Hary Tanoe dan Liliana Tanoesoedibjo ikut bernyanyi bersama di atas panggung. Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari Clarissa Tanoesoedibjo. Dia mengunggah sebuah foto dan menuliskan pesan, “Happy birthday to my#1 supporter. Love u 3000. ❤”