Sosok bayi bernama Antonella Vilela tiba-tiba saja menjadi viral. Hal ini bermula dari tindakan sang ayah, Flavio yang membagikan foto kelahirannya di media sosial.

Dalam foto tersebut, terlihat tingkah menggemaskan yang dilakukan oleh bayi asal Rio de Janeiro, Brasil itu. Pada foto, bayi yang lahir Agustus lalu itu langsung tersenyum ketika mendengar suara sang ayah.

Hal ini tentunya menambah kebahagiaan Flavio dan istri. Kebetulan saat itu Antonella tengah diletakkan di atas dada ibunya beberapa saat setelah lahir.

Flavio mengungkapkan tingkah laku anaknya yang langsung memberi senyuman adalah hadiah terindah untuknya.

"Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan sensasi yang saya rasakan pada saat itu. Setiap hari, saya berbicara dengan anak saya di kandungan ibunya. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya, ayah ada untuknya dan akan menjadi ayah terbaik di dunia! Ketika dia lahir, lihat bagaimana dia membalas ucapan saya? Senyuman itu membuat saya lebih dari bahagia. 😍 Cinta meluap dalam dada," tulis Flavio seperti yang Okezone kutip, Kamis (3/10/2019).

Melansir Aleteia, beberapa pakar meragukan jika senyum yang diberikan oleh Antonella rangsangan eksternal. Sebab bayi memang bisa melakukan tindakan refleks. Entah itu menangis, maupun tersenyum sendiri.

Tapi yang pasti, saat di dalam kandungan, janin memang memiliki kemampuan untuk mendengar suara-suara yang didengar dari luar perut ibunya. Biasanya ketika janin mendengar suara, ia akan memberikan respons melalui tendangan. Dengan cara inilah orangtua bisa berkomunikasi dengan anak sejak masih dalam kandungan.

Terlepas dari alasan di balik senyumnya Antonella saat bertemu dengan orangtuanya pertama kali, tingkah menggemaskannya mencuri perhatian orang banyak.

Foto yang menunjukkan ia langsung tersenyum sesaat setelah lahir disukai ribuan orang. Banyak pula yang memberikan komentar, di antaranya akun @mumoolulu.

Dirinya berkomentar, "What beautiful moment and all those beautiful smile to each other ,amazing photo 😍❤🤗🎉."

Kemudian ada akun lain yang menuliskan komentar senada. "Wow! Beautiful! 🙏🏻💗. Thank you for sharing. What a smile. It is one from God. Blessings to all. 🙏🏻😊," tukas akun @amarchong.