MEMBINA hubungan asmara bersama orang lain sebagai pasangan, baik itu masih dalam tahap pacaran ataupun rumah tangga, sejatinya memang tidak pernah mudah. Maka tak heran, setiap individu punya standar, syarat, dan pertimbangan masing-masing dalam menjalani sebuah hubungan. Tak terkecuali bagi sosok diva muda, Agnez Mo.

Dengan kecantikan, ketenaran, dan limpahan materi yang ia miliki, mungkin sebagian orang menganggap begitu mudah seorang Agnez Mo bisa memiliki pasangan dan menikah.

Tapi nyatanya, seperti hasil pantauan Okezone, Kamis (3/10/2019) di media sosial, terungkaplah Agnez Mo memiliki sederet pertimbangan sendiri untuk bisa memutuskan apakah dirinya mau menjalani sebuah hubungan asmara jangka panjang. Apa saja sih pertimbangan seorang Agnez Mo?

Pertama Agnez mempertimbangkan kondisi dirinya sendiri, apakah punya energi cukup atau tidak.

“Apakah aku sedang punya energi full untuk build relationship,” tutur Agnez, dalam video singkat yang diunggah oleh akun laman “lambenyinyir”.

Pertimbangan Agnez selanjutnya adalah soal tanggung jawab, sebab ia mengharapkan pasangannya tahu betul soal tanggung jawab dalam hubungan asmara yang dijalani.

“Kedua, yang paling penting apakah orang itu tahu responsibility to built a relationship,” imbuhnya.

Nah, pertimbangan Agnez yang terakhir untuk menjalin hubungan asmara dengan seseorang tak lain adalah soal kepantasan pria tersebut menjadi pasangan dari seorang sosok AgnezMo.

“Apakah pasangan itu sepadan dan worth the effort that I am about to put into. Itu kan buat long term, jangka panjang. Aku enggak mau kawin cerai kawin cerai,” tukas Agnez Mo.

Bagaimana, Ladies setuju dengan sederet pertimbangan Agnez Mo di atas?