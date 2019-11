MANTAN Presiden Amerika Serikat Barack Obama tengah berbahagia. Dia dan sang istri, Michelle Obama, merayakan hari jadi pernikahan ke-27 tahun.

Kebahagiaan mereka dibagikan di Instagram masing-masing. Dalam unggahan foto yang dibagikan Barack Obama, dia memperlihatkan romantisme yang tak berbalut kemewahan. Obama dipeluk sang istri dan dipotret dari belakang.

Foto ini diambil saat mereka melakukan perjalanan ke padang savana dengan background matahari terbit. Kebersamaan mereka tentu bisa menjadi contoh bagi pasangan lain.

Di unggahan foto itu, Obama juga mencantumkan kalimat yang sangat indah. Diambil dari penggalan lagu The Beatles, berikut kalimat yang dicantumkan Obama:

"Like The Beatles said, It's getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years!"

"Seperti kata The Beatles, Setiap saat semakin baik. Terima kasih sayang, untuk 27 tahun kebersamaan yang luar biasa!"

Unggahan ini mendapat 3 jutaan likes dari netizen. Beberapa mengatakan, pasangan Obama ini adalah contoh yang patut ditiru. Beberapa lainnya cukup terkejut mengetahui Obama yang ternyata mendengarkan musik-musik The Beatles.

"Dan kalian membesarkan dua anak perempuan yang luar biasa. Kalian adalah contoh baik yang bagi anak perempuan kalian dan kita semua," papar spiffytobet di Instagram.

Di sisi lain, Michelle Obama membalas unggahan foto Barack Obama dengan foto dan caption yang tak kalah romantis. Michelle membagikan foto dirinya tersenyum sangat bahagia di samping sang suami yang tengah tersenyum juga. Mereka berdua berfoto di rumah pinggir dermaga yang cukup sederhana. Micehelle pun mengenakan atasan biru dengan aksen sabrina, sedangkan Obama mengenakan pakaian bergaya casual. Di unggahan itu, Michelle menuliskan caption, "27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I'd say he's delivered. Here's to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what's next -- while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack (love)." "27 tahun yang lalu, pria ini menjanjikan saya kehidupan yang penuh petualangan. Saya mengatakan bahwa dia diutus. Inilah babak baru kehidupan kita dan menemukan apa yang terjadi selanjutnya -- tapi tetap merasakan keajaiban yang menyatukan kita bertahun-tahun lalu. Selamat hari pernikahan, Barack (cinta)." Memang, menjalin cinta dalam tenggat waktu yang lama bukan perkara mudah, tak dapat dipungkiri perselisihan juga pasti dialami. Tapi, bagaimana pun cinta dan kesetiaan yang akhirnya menguatkan hubungan. Seperti yang dicontohkan pasangan ini.