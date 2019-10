PENGANTIN wanita mana yang tidak ingin terlihat cantik dan sempurna di hari pernikahannya? Pulasan makeup yang sempurna dan cocok dengan karakter sang pengantin tentu jadi idaman kaum Hawa. Tak terkecuali dengan beauty influencer Alya Dimitri.

Perasaan senang inilah yang tengah menyelimuti perasaan Ayla Dimitri. Baru saja melangsungkan pernikahan, salah satu yang menjadi perhatian netizen ialah soal pulasan makeup pengantin Ayla yang terlihat sempurna.

Seperti hasil pantauan Okezone, Rabu (9/10/2019) di linimasa media sosial, para netizen terlihat menggagumi pulasan makeup pengantin Ayla Dimitri, yang mana merupakan hasil tangan dingin makeup artist muda terkenal Indonesia, Marlene Hariman.

Terlihat wajah Ayla sudah didandani dengan ukiran alis lebat dan rapi sempurna. Kemudian bibirnya dipulas lipstik warna merah bold, mengesankan keseksian Ayla. Serta bagian tulang pipi Ayla, yang menjadi fokus utama karena diaplikasikan highlighter yang membuat tampilan wajah Ayla secara keseluruhan menjadi sangat glowing dan shimmering.

“Cantik pol” puji singkat Pattdevdex

“Gela kinclongggg” seru artis Alika Islamadina.

“What a beauty,” imbuh netizen pemilik akun Elizrahajeng

“Tak bisa berkata-kata, cantik sekali,” tambah akun dengan nama Jiglyciouss

“Bulu matanya perfect,” bunyi komentar dari akun Olaanshaami

Sementara itu,menariknya Ayla sempat mengungkapkan bahwa ketika dirias oleh Marlene untuk pesta resepsi pernikahannya. Ia mengaku datang tanpa konsep gaya atau tema makeup yang diinginkan. Sebab Ayla memilih untuk pasrah, menyerahkan segalanya di tangan Marlene sang makeup artis.

“Amazing makeup by @marlenehariman for wedding reception! #kowalove. And hair beautifully done by @woko_s. Pas ditanya mau makeup sama hair seperti apa, aku cuma bilang “terserah, yang menurut kalian bagus aja!”. Sambil menjelaskan aku akan memakai aksesori apa + titipan dr Ko Yung supaya rambutnya di sleek biar earpiece @rinaldyyunardi terlihat,” tulis Ayla.